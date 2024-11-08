Почти 10/10: жители Владивостока проведут пятницу в пробках — фото

Сегодня вечером автомобилисты столкнулись с настоящей «сказочной пробенью». Пробки уже давно стали привычным явлением для жителей Владивостока, но в этот раз они достигли критической точки. Движение на основных магистралях остановилось, и многие водители провели в машинах гораздо больше времени, чем планировали.