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Posted 8 ноября, 08:41

Published 8 ноября, 08:41

Modified 8 ноября, 08:41

Updated 8 ноября, 08:41

10-балльные пробки сковали Владивосток в пятницу вечером

Почти 10/10: жители Владивостока проведут пятницу в пробках — фото

8 ноября 2024, 08:41

10-балльные пробки сковали Владивосток в пятницу вечером

Сюжет
Пробки
Пятничные пробки во Владивостоке практически достигли 10 баллов.

Сегодня вечером автомобилисты столкнулись с настоящей «сказочной пробенью». Пробки уже давно стали привычным явлением для жителей Владивостока, но в этот раз они достигли критической точки. Движение на основных магистралях остановилось, и многие водители провели в машинах гораздо больше времени, чем планировали.

Водители переживают, особенно с учетом приближающейся зимы. Если сейчас пробки создают такие трудности, что же будет, когда снег покроет дороги?

Местные жители уже шутят о том, что «сильнейшие выживут» в условиях зимних заторов.

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