Почти 10/10: жители Владивостока проведут пятницу в пробках — фото

Posted 8 ноября, 08:41
Published 8 ноября, 08:41
Modified 8 ноября, 08:41
Updated 8 ноября, 08:41
Сегодня вечером автомобилисты столкнулись с настоящей «сказочной пробенью». Пробки уже давно стали привычным явлением для жителей Владивостока, но в этот раз они достигли критической точки. Движение на основных магистралях остановилось, и многие водители провели в машинах гораздо больше времени, чем планировали.
Водители переживают, особенно с учетом приближающейся зимы. Если сейчас пробки создают такие трудности, что же будет, когда снег покроет дороги?
Местные жители уже шутят о том, что «сильнейшие выживут» в условиях зимних заторов.