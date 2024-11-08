Проект «Умный кампус» ДВФУ вошел в сборник лучших практик программы «Приоритет-2030»

Posted 8 ноября, 02:05
Published 8 ноября, 02:05
Modified 8 ноября, 02:07
Updated 8 ноября, 02:07
Ученые и инженеры вуза при участии Сбера разработали цифровую систему управления имущественным комплексом, которая позволяет грамотно распоряжаться ресурсами, повысить безопасность и улучшить условия пребывания студентов, сотрудников и гостей кампуса.
«Включение в сборник лучших практик подтверждает, что проект „Умный кампус“ ДВФУ и его продукты актуальны для решения множества задач по созданию человекоцентричной и экономически устойчивой среды в кампусах вузов. Мы следуем основным тенденциям цифровой трансформации и современным стандартам управления имущественным комплексом университета. Аналогичных решений, которые учитывают особенности вузов, бюджетного управления и взаимодействия с федеральной собственностью, на рынке не существует. Разработанный комплекс продуктов обладает значительным потенциалом и возможностями для дальнейшего масштабирования в образовательные и научные учреждения, а собираемые кампусом данные, станут основой для новых сервисов, базирующихся на технологиях искусственного интеллекта и больших данных», — отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.
Кампус ДВФУ — это целый микрогород (площадь инфраструктуры составляет 1 000 000+ м2), обеспеченный обширной инфраструктурой, где живут, учатся и работают тысячи людей разного возраста и социального статуса: студенты (20 000+), преподаватели, работники сервисных служб (5 000+), а в день кампус посещают более 30 000 людей. Весь этот комплекс представляет собой масштабный исследовательский полигон для первой в России умной модели кампуса. ДВФУ позволяет получить не только большой объем разнородных данных, но и изучить, как именно цифровая и технологическая инфраструктура взаимодействует с людьми.
Инфраструктура ДВФУ насыщена множеством специальных датчиков, которые собирают информацию о состоянии активов кампуса и удовлетворенности пользователей. С помощью экомониторинга службы эксплуатации и обслуживания заблаговременно готовят кампус к наступлению природных явлений и климатических аномалий. Благодаря системе мониторинга инженерных систем можно предотвращать аварии и технические сбои, избегать простоев и лишних расходов, связанных с выходом из строя оборудования, электронных систем, прорывов труб и затопления помещений. Устройства для пообъектного энергомониторинга помогает оптимизировать работу энергетических систем и потребление энергоносителей.
Полигон для различных систем искусственного интеллекта создается на базе ДВФУ в рамках программы «Приоритет-2030» и входит в стратегический проект «Центр цифрового развития». Его целью выступает создание на острове Русском самодостаточного цифрового кластера мирового уровня на базе университета, обеспечивающего опережающую цифровизацию Дальнего Востока.
Напомним, что программа «Приоритет-2030» поддерживает университеты России на пути создания нового научного знания, технологий и разработок для дальнейшего внедрения в российскую экономику и социальную сферу.