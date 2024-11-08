Проект «Умный кампус» ДВФУ вошел в сборник лучших практик программы «Приоритет-2030»

Кампус ДВФУ — это целый микрогород (площадь инфраструктуры составляет 1 000 000+ м2), обеспеченный обширной инфраструктурой, где живут, учатся и работают тысячи людей разного возраста и социального статуса: студенты (20 000+), преподаватели, работники сервисных служб (5 000+), а в день кампус посещают более 30 000 людей. Весь этот комплекс представляет собой масштабный исследовательский полигон для первой в России умной модели кампуса. ДВФУ позволяет получить не только большой объем разнородных данных, но и изучить, как именно цифровая и технологическая инфраструктура взаимодействует с людьми.