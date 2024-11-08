Реанимационный автомобиль попал в аварию в Приморье

Posted 8 ноября, 05:24
Published 8 ноября, 05:24
Modified 8 ноября, 05:26
Updated 8 ноября, 05:26
Водитель автомобиля скорой помощи спровоцировал ДТП в Партизанском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В феврале 2024 года рулевой спецтранспорта обгонял машину, не взирая на сплошную линию, и столкнулся с Toyota Hiace. В результате инцидента пострадал пассажир виновника аварии, — медработник получил тяжкий вред здоровью.
Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Уголовное дело направлено в Партизанский суд для рассмотрения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мотоциклист выжил в серьезном ДТП во Владивостоке.