Реанимационный автомобиль попал в аварию в Приморье

Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Уголовное дело направлено в Партизанский суд для рассмотрения.



Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мотоциклист выжил в серьезном ДТП во Владивостоке.