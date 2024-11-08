vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 05:24

Published 8 ноября, 05:24

Modified 8 ноября, 05:26

Updated 8 ноября, 05:26

Машина скорой помощи попала в ДТП в Приморском крае

Реанимационный автомобиль попал в аварию в Приморье

8 ноября 2024, 05:24
Фото: prosecutor_pk.

Машина скорой помощи попала в ДТП в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае на трассе спецтранспорт столкнулся с микроавтобусом. Водитель реанимобиля стал виновником происшествия.

Водитель автомобиля скорой помощи спровоцировал ДТП в Партизанском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В феврале 2024 года рулевой спецтранспорта обгонял машину, не взирая на сплошную линию, и столкнулся с Toyota Hiace. В результате инцидента пострадал пассажир виновника аварии, — медработник получил тяжкий вред здоровью.

Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Уголовное дело направлено в Партизанский суд для рассмотрения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мотоциклист выжил в серьезном ДТП во Владивостоке.

Со всей дури врезался в легковушку — что спасло мотоциклиста от смерти в Приморье?
Узнать подробнее
Читайте также:
Виновник смертельной аварии с бетонными плитами пойдет под суд в ПриморьеРоковая поездка на летней резине: два человека погибли в страшном ДТП в ПриморьеЗлостный нарушитель на авто сбил насмерть пешехода в Приморье
#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия#Тяжкий вред здоровью#Нарушение ПДД#Партизанский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика