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Posted 7 ноября, 23:38

Published 7 ноября, 23:38

Modified 7 ноября, 23:40

Updated 7 ноября, 23:40

Дикий зверь попал на камеру на АЗС во Владивостоке

Рыжую красотку снял водитель на автозаправке в Приморье — видео

7 ноября 2024, 23:38
Фото: kandinsky.

Дикий зверь попал на камеру на АЗС во Владивостоке

Сюжет
Животные
На Русском острове горожане заметили хищницу из семейства псовых. Вид у нее был умиротворенный, даже слегка озадаченный.

Поздно вечером водитель заметил лису на автомобильной заправке на Русском острове. Выглядела рыжая плутовка весьма озадаченной. К слову, мужчина, приехавший за бензином, предположил, что животное наведалось к людям не просто так.

«Тоже, наверное, чего-то хочет», — проговорил очевидец.

Стоит отметить, что на острове приморцы встречают ли довольно часто, но далеко не всегда их удается снять на видео, тем более в таком спокойном состоянии. Более того, в новых медиа поразились ее упитанности и ухоженности.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что амурского тигра заметили, предположительно, в Анучинском районе Приморского края. Краснокнижный хищник прогулялся по заснеженному полю.

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