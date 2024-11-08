Рыжую красотку снял водитель на автозаправке в Приморье — видео

Posted 7 ноября, 23:38
Published 7 ноября, 23:38
Modified 7 ноября, 23:40
Updated 7 ноября, 23:40
Поздно вечером водитель заметил лису на автомобильной заправке на Русском острове. Выглядела рыжая плутовка весьма озадаченной. К слову, мужчина, приехавший за бензином, предположил, что животное наведалось к людям не просто так.
«Тоже, наверное, чего-то хочет», — проговорил очевидец.
Стоит отметить, что на острове приморцы встречают ли довольно часто, но далеко не всегда их удается снять на видео, тем более в таком спокойном состоянии. Более того, в новых медиа поразились ее упитанности и ухоженности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что амурского тигра заметили, предположительно, в Анучинском районе Приморского края. Краснокнижный хищник прогулялся по заснеженному полю.