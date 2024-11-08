Школьники Сахалинской области путешествует в рамках программы социального туризма

Программа детского социального туризма реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и с каждым годом охватывает все больше детей. В 2021 году в ней участвовали 2,5 тысячи школьников, в 2022 году — 20 тысяч, а в 2023 году — уже 36,5 тысяч. Ожидается, что к концу 2024 года количество участников достигнет не менее 40 тысяч.