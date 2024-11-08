Школьники Владивостока предпочитают шахматы смартфонам

Школа № 40 стала базовой для внедрения проекта «Интеллектуальное поколение». Заниматься шахматами ученики начальных классов здесь начали ещё в 2023 году. В 2024-м уроки шахмат внедрили в программу и других школ города, охватив в целом шахматными уроками около 1000 учеников. Предварительно 20 педагогов прошли программу дополнительного профессионального образования в Дальневосточном федеральном университете, разработанную АНО «ДВ-Интеллект». Разумеется, для проведения шахматных уроков в учебные учреждения было закуплено все необходимое.