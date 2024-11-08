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Posted 8 ноября, 00:23

Published 8 ноября, 00:23

Modified 8 ноября, 00:25

Updated 8 ноября, 00:25

Уроки шахматной игры проходят в школах Владивостока и дают отличный результат

Школьники Владивостока предпочитают шахматы смартфонам

8 ноября 2024, 00:23
Фото: vlc.ru.

Уроки шахматной игры проходят в школах Владивостока и дают отличный результат

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Наш Город
Второй год в школах Владивостока проходит эксперимент по внедрению шахмат в программу обучения. Первые итоги проекта «Интеллектуальное поколение» обсудили педагоги города.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: педагоги краевого центра собрались на завершившихся недавно осенних каникулах в школе № 40 и обсудили, как идёт интеграции курса «Шахматы» в процесс обучения ребят младшего школьного возраста.

Школа № 40 стала базовой для внедрения проекта «Интеллектуальное поколение». Заниматься шахматами ученики начальных классов здесь начали ещё в 2023 году. В 2024-м уроки шахмат внедрили в программу и других школ города, охватив в целом шахматными уроками около 1000 учеников. Предварительно 20 педагогов прошли программу дополнительного профессионального образования в Дальневосточном федеральном университете, разработанную АНО «ДВ-Интеллект». Разумеется, для проведения шахматных уроков в учебные учреждения было закуплено все необходимое.

Каковы же итоги? Оказали ли уроки по шахматному искусству влияние на то, как юные владивостокцы учатся?

— Первые результаты впечатлили — наша команда получила право представлять Приморье на всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья» и показала отличные результаты. В этом году учителя, которые участвуют в проекте, уже выходят за рамки методической программы, пробуют собственные инновационные практики. Шахматные задачки внедряются в другие предметы: русский язык, математику, информатику. Благодаря им учащиеся включают логическое мышление, — вот что поведала коллегам учитель начальных классов гимназии № 2 Владивостока Валерия Леванова.

Педагоги отметили и такой интересный факт: многие ребята, приобщившиеся к шахматам, на переменах теперь предпочитают проводить время за доской в чёрно-белую клетку, а не за смартфоном.

— Проект «Интеллектуальное поколение» — это именно образовательная, а не спортивная практика, — рассказал генеральный директор «ДВ-Интеллект» Сергей Тутурин. - Школьники учатся управлять своим вниманием, принимать решения, думать критически и стратегически.

В перспективе уроки шахмат появятся в школьной программе не только в учебных заведениях Владивостока, но и всего Приморского края.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Наш Город#Шахматный спорт
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