Смерть в огне: трагический пожар произошел во Владивостоке

Posted 8 ноября, 02:04
Published 8 ноября, 02:04
Modified 8 ноября, 02:06
Updated 8 ноября, 02:06
В дальневосточной столице на Белинского произошел смертельный пожар, сообщает пресс-служба МЧС Приморья. В результате инцидента погиб 77-летний мужчина, тело которого нашли спасатели во время тушения огня.
Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, пламя охватило одну из комнат жилого дома. Пожарные ликвидировали возгорание на площади около 40 квадратных метров.
«В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке пожар в гаражном боксе полностью уничтожил внедорожник.