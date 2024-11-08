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Posted 8 ноября, 00:20

Published 8 ноября, 00:20

Modified 8 ноября, 00:22

Updated 8 ноября, 00:22

Spectrum of the Seas подвел туристов из Владивостока: круиз отменен

Spectrum of the Seas подвел туристов из Владивостока: круиз отменен

8 ноября 2024, 00:20
Фото: royalcaribbean.com.
Более 500 российских туристов остаются заложниками ситуации на борту Spectrum of the Seas в порту Йокогама. Круизная компания отменила следующий рейс, на который планировали попасть жители Владивостока.

Royal Caribbean International официально объявила об отмене круиза на лайнере Spectrum of the Seas, который должен был начаться 9 ноября в Шанхае. Лайнер останется пришвартованным у причала Йокогама Дайкоку до вечера 8 ноября. Круизная компания отменила следующий рейс.

Как стало известно редакции «Восток-Медиа», среди несостоявшихся пассажиров были и жители Владивостока, планировавшие отправиться в морское путешествие.

«К сожалению, из-за технических проблем на текущем рейсе мы вынуждены отменить наше следующее плавание», — говорится в официальном письме компании пассажирам.

Фото: Royal Caribbean International

Лайнер останется пришвартованным у причала Йокогама Дайкоку до вечера 8 ноября, после чего отправится в Шанхай с прибытием утром 11 ноября, , что на два дня позже запланированного срока.

Фото: Royal Caribbean International

Для пассажиров, остающихся на борту, компания организовала специальные условия: бесплатный WiFi на одно устройство в каюте, бесплатные безалкогольные напитки и 50-процентную скидку на алкоголь. Дополнительно предлагаются пакеты напитков: премиальный с алкоголем за 35 долларов в день или безалкогольный за 14 долларов.

Компания предложила комплексный пакет компенсаций. Все пассажиры получат полный возврат средств в течение 2-5 недель, включая оплату налогов, сборов, предоплаченных пакетов услуг и экскурсий. Дополнительно туристам компенсируют транспортные расходы: до 1400 юаней за внутренние перелеты и наземный транспорт, и до 2800 юаней за международные рейсы.

Фото: Royal Caribbean International

В качестве дополнительного возмещения туристам предоставят ваучеры на будущие круизы, действительные до 9 ноября 2025 года, размер которых варьируется от 300 до 4500 юаней в зависимости от категории каюты.

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#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Китай#Япония#Приморский край#Происшествия#Spectrum of the Seas
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