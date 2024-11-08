Spectrum of the Seas подвел туристов из Владивостока: круиз отменен

Posted 8 ноября, 00:20
Published 8 ноября, 00:20
Modified 8 ноября, 00:22
Updated 8 ноября, 00:22
Royal Caribbean International официально объявила об отмене круиза на лайнере Spectrum of the Seas, который должен был начаться 9 ноября в Шанхае. Лайнер останется пришвартованным у причала Йокогама Дайкоку до вечера 8 ноября. Круизная компания отменила следующий рейс.
Как стало известно редакции «Восток-Медиа», среди несостоявшихся пассажиров были и жители Владивостока, планировавшие отправиться в морское путешествие.
«К сожалению, из-за технических проблем на текущем рейсе мы вынуждены отменить наше следующее плавание», — говорится в официальном письме компании пассажирам.
Лайнер останется пришвартованным у причала Йокогама Дайкоку до вечера 8 ноября, после чего отправится в Шанхай с прибытием утром 11 ноября, , что на два дня позже запланированного срока.
Для пассажиров, остающихся на борту, компания организовала специальные условия: бесплатный WiFi на одно устройство в каюте, бесплатные безалкогольные напитки и 50-процентную скидку на алкоголь. Дополнительно предлагаются пакеты напитков: премиальный с алкоголем за 35 долларов в день или безалкогольный за 14 долларов.
Компания предложила комплексный пакет компенсаций. Все пассажиры получат полный возврат средств в течение 2-5 недель, включая оплату налогов, сборов, предоплаченных пакетов услуг и экскурсий. Дополнительно туристам компенсируют транспортные расходы: до 1400 юаней за внутренние перелеты и наземный транспорт, и до 2800 юаней за международные рейсы.
В качестве дополнительного возмещения туристам предоставят ваучеры на будущие круизы, действительные до 9 ноября 2025 года, размер которых варьируется от 300 до 4500 юаней в зависимости от категории каюты.