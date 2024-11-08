Spectrum of the Seas подвел туристов из Владивостока: круиз отменен

Для пассажиров, остающихся на борту, компания организовала специальные условия: бесплатный WiFi на одно устройство в каюте, бесплатные безалкогольные напитки и 50-процентную скидку на алкоголь. Дополнительно предлагаются пакеты напитков: премиальный с алкоголем за 35 долларов в день или безалкогольный за 14 долларов.