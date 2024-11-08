Такие только в Приморье: колонию редких животных нашли в дальневосточном заповеднике

Posted 8 ноября, 01:14
Published 8 ноября, 01:14
Modified 8 ноября, 01:16
Updated 8 ноября, 01:16
В Дальневосточном морском заповеднике обнаружили колонию алашаньских нетопырей, сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда».
Стоит отметить, что краснокнижных млекопитающих впервые зафиксировали в естественной среде обитания. Ранее их замечали только в искусственных убежищах, — на чердаках и под крышами зданий. Редкие создания зимует в теплых странах.
К слову, данный вид летучих мышей в России распространен только в Приморье.
«Нахождение выводковой колонии в естественном природном гроте — явление уникальное, которое свидетельствует о том, что знания об этом виде в Приморском крае далеко не полны», — отметили в официальном telegram-канале нацпарка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке в микрорайоне Снеговая Падь рукокрылые «вампиры» стали постоянными постояльцами. Летучие мыши все чаще и чаще начали появляться в многоэтажках.