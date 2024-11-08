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Posted 8 ноября, 01:14

Published 8 ноября, 01:14

Modified 8 ноября, 01:16

Updated 8 ноября, 01:16

Краснокнижные летучие мыши обнаружены на заповедной земле Приморского края

Такие только в Приморье: колонию редких животных нашли в дальневосточном заповеднике

8 ноября 2024, 01:14
Фото: Ульяна Горобейко. amurleo_land.

Краснокнижные летучие мыши обнаружены на заповедной земле Приморского края

Сюжет
Животные
В Приморском крае проживает уникальный вид летучих мышей. В естественной среде их зафиксировали впервые.

В Дальневосточном морском заповеднике обнаружили колонию алашаньских нетопырей, сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Стоит отметить, что краснокнижных млекопитающих впервые зафиксировали в естественной среде обитания. Ранее их замечали только в искусственных убежищах, — на чердаках и под крышами зданий. Редкие создания зимует в теплых странах.

К слову, данный вид летучих мышей в России распространен только в Приморье.

«Нахождение выводковой колонии в естественном природном гроте — явление уникальное, которое свидетельствует о том, что знания об этом виде в Приморском крае далеко не полны», — отметили в официальном telegram-канале нацпарка.
Фото: Ульяна Горобейко. amurleo_land

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке в микрорайоне Снеговая Падь рукокрылые «вампиры» стали постоянными постояльцами. Летучие мыши все чаще и чаще начали появляться в многоэтажках.

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#Новости#Владивосток#Животные#Дальневосточный морской заповедник#Приморский край#Дикие животные#Живая природа#Приморье
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