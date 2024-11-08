Угодила почти в ад: собака попала в полутораметровую ловушку в Приморье — фото

Однако кто именно помог пушистику — оставалось загадкой. Сначала местные телеграм-каналы писали, что помогли сотрудники МЧС. Затем появилась версия, что в нелегком деле оказали содействие работники Министерства ГО и ЧС региона. Но на самом деле собаку вытащили приморцы из Службы спасения находкинского городского округа, сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе МинГОЧС Приморья.