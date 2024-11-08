Угодила почти в ад: собака попала в полутораметровую ловушку в Приморье — фото

Posted 8 ноября, 06:59
Published 8 ноября, 06:59
Modified 8 ноября, 07:05
Updated 8 ноября, 07:05
В новых медиа разлетелись снимки с мужчиной, который вызволил из полутораметровой ямы собаку. Беспомощное животное угодило в ловушку на стройке в Находке, но неравнодушные приморцы не оставили «хвостика» в беде. Спасатели вытащили пса при помощи ловчей петли.
Однако кто именно помог пушистику — оставалось загадкой. Сначала местные телеграм-каналы писали, что помогли сотрудники МЧС. Затем появилась версия, что в нелегком деле оказали содействие работники Министерства ГО и ЧС региона. Но на самом деле собаку вытащили приморцы из Службы спасения находкинского городского округа, сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе МинГОЧС Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сердобольные жители Находки спасли пса, подвешенного балкона. Хозяин питомца вывесил собаку со второго этажа.