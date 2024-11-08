Водителя, который насмерть сбил школьницу, будут судить в Приморье

Установлено, что 64-летний водитель автомобиля Toyota Hiace, двигался по спуску со стороны порта Восточного в сторону Находки. Он потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и сбил 11-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.