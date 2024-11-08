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Posted 8 ноября, 00:38

Published 8 ноября, 00:38

Modified 8 ноября, 00:40

Updated 8 ноября, 00:40

Водителя, который насмерть сбил школьницу, будут судить в Приморье

Водителя, который насмерть сбил школьницу, будут судить в Приморье

8 ноября 2024, 00:38
Фото: prim_police.
Сюжет
Суд
В Находке автомобилист насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе. Уголовное дело в отношении него передали в городской суд.

В Находке уголовное дело в отношении водителя, который сбил насмерть школьницу на пешеходном переходе, передали в суд.

Полицейские отдела МВД России по Находке завершили расследование уголовного дела в отношении водителя, сбившего на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку.

Ранее в дежурную часть Госавтоинспекции ОМВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном инциденте в районе Врангеля.

Установлено, что 64-летний водитель автомобиля Toyota Hiace, двигался по спуску со стороны порта Восточного в сторону Находки. Он потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и сбил 11-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Фото: prim_police

В результате аварии девочка получила серьезные травмы, от которых позже скончалась в больнице.

Сотрудники ОМВД России возбуждили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.

В данный момент следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в Находкинский городской суд для рассмотрения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в котором пьяный подросток насмерть сбил пешехода.

Пьяный подросток за рулём насмерть сбил пешехода под Дальнереченском
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