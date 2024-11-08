Водителя, который насмерть сбил школьницу, будут судить в Приморье

Posted 8 ноября, 00:38
Published 8 ноября, 00:38
Modified 8 ноября, 00:40
Updated 8 ноября, 00:40
В Находке уголовное дело в отношении водителя, который сбил насмерть школьницу на пешеходном переходе, передали в суд.
Полицейские отдела МВД России по Находке завершили расследование уголовного дела в отношении водителя, сбившего на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку.
Ранее в дежурную часть Госавтоинспекции ОМВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном инциденте в районе Врангеля.
Установлено, что 64-летний водитель автомобиля Toyota Hiace, двигался по спуску со стороны порта Восточного в сторону Находки. Он потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и сбил 11-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате аварии девочка получила серьезные травмы, от которых позже скончалась в больнице.
Сотрудники ОМВД России возбуждили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.
В данный момент следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в Находкинский городской суд для рассмотрения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в котором пьяный подросток насмерть сбил пешехода.