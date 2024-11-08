Вячеслав Квон стал новым председателем Совета муниципалитетов Приморского края

Отметим, что работа у председателя ассоциации — трудная и серьезная. Поэтому возглавлять ассоциацию должен человек деятельный, ответственный и решительный. Ассоциация существует не первый год и её активная работа всегда давала возможность властям углубиться в проблемы муниципалитетов и их жителей. Это подчеркнул и глава региона Олег Кожемяко.