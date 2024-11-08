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Posted 8 ноября, 05:18

Published 8 ноября, 05:18

Modified 8 ноября, 05:20

Updated 8 ноября, 05:20

Новым председателем Совета муниципалитетов Приморского края стал глава Артёма

Вячеслав Квон стал новым председателем Совета муниципалитетов Приморского края

8 ноября 2024, 05:18
Фото: vostokmedia.com.

Новым председателем Совета муниципалитетов Приморского края стал глава Артёма

Сюжет
Назначение
8 ноября на заседании правительства Приморского края, которое проходило под председательством губернатора края Олега Кожемяко, был избран новый председатель Совета муниципалитетов Приморья. Им стал глава Артёма Вячеслав Квон.

Действующий глава ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» Владимир Новиков объявил о досрочном прекращении полномочий, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Отметим, что работа у председателя ассоциации — трудная и серьезная. Поэтому возглавлять ассоциацию должен человек деятельный, ответственный и решительный. Ассоциация существует не первый год и её активная работа всегда давала возможность властям углубиться в проблемы муниципалитетов и их жителей. Это подчеркнул и глава региона Олег Кожемяко.

В результате голосования новым председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» был единогласно избран Вячеслав Квон, он возглавляет Артёмовский городской округ.

Вячеслав КвонВячеслав Квон
Вячеслав Квон. Фото: Оксана Шишенко. primorsky.ru
— Сегодня наш регион активно развивается, и каждый муниципалитет прилагает к этому огромные усилия. В нынешнее время мы должны быть все вместе. Важно выстроить синхронизацию по всей вертикали власти, масштабировать лучшие практики. Буду прилагать все усилия, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы мы объединились и дальше работали на благо нашего Приморского края, — сказал глава города шахтёров и авиаторов, обращаясь к коллегам.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава АГО проводит встречи с жителями округа.

#Новости#Общество#Артём#Назначение#Приморский край#Вячеслав Квон#Приморье
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