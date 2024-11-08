Вячеслав Квон стал новым председателем Совета муниципалитетов Приморского края

Posted 8 ноября, 05:18
Published 8 ноября, 05:18
Modified 8 ноября, 05:20
Updated 8 ноября, 05:20
Действующий глава ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» Владимир Новиков объявил о досрочном прекращении полномочий, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
Отметим, что работа у председателя ассоциации — трудная и серьезная. Поэтому возглавлять ассоциацию должен человек деятельный, ответственный и решительный. Ассоциация существует не первый год и её активная работа всегда давала возможность властям углубиться в проблемы муниципалитетов и их жителей. Это подчеркнул и глава региона Олег Кожемяко.
В результате голосования новым председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» был единогласно избран Вячеслав Квон, он возглавляет Артёмовский городской округ.
— Сегодня наш регион активно развивается, и каждый муниципалитет прилагает к этому огромные усилия. В нынешнее время мы должны быть все вместе. Важно выстроить синхронизацию по всей вертикали власти, масштабировать лучшие практики. Буду прилагать все усилия, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы мы объединились и дальше работали на благо нашего Приморского края, — сказал глава города шахтёров и авиаторов, обращаясь к коллегам.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава АГО проводит встречи с жителями округа.