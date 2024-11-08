Защита жилья, бизнеса и автомобилей: что чаще всего страхуют жители Приморья

Все чаще приморцы задумываются и о здоровье — добровольное медицинское страхование в регионе тоже набирает обороты и имеет свою особенность, которая, по-видимому, связана с климатом. В четыре раза больше стало медицинских страховок в Приморье по программе ДМС, для сравнения в прошлом году чуть больше двух тысяч страховок было оформлено СберСтрахования, а в 2024-м уже 8,5 тысячи.