Защита жилья, бизнеса и автомобилей: что чаще всего страхуют жители Приморья

Posted 7 ноября, 23:30
Published 7 ноября, 23:30
Modified 7 ноября, 23:30
Updated 7 ноября, 23:30
Страхование от рисков по всей России набирает обороты, об этом говорят эксперты — участники рынка. За последние годы эта сфера значительно прибавила в весе. Приморский край исключением не стал, здесь также растет число тех, кто застраховал свои имущество, бизнес или автомобиль.
«В регионе наблюдается интересная тенденция — в крупном корпоративном сегменте, малом и среднем бизнесе, розничном страховании. Отрадно наблюдать, что на Дальнем Востоке развивается космическое и авиационное страхование, тяжелая промышленность, девелопмент и строительство. Растет вовлеченность малого и среднего бизнеса. Кроме того, Приморье очень связано с морем, с портами и международной торговлей, и здесь необходима разработка специфических дополнительных страховых услуг», — отметил в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Михаил Волков, генеральный директор одной из крупных компаний на страховом рынке — СберСтрахования.
Жители Приморья активно страхуют недвижимость — почти 29 тысяч жителей региона оформили полисы в этом году, при этом почти четверть из этого числа защитили своё жильё по программам добровольного страхования. Как пояснили в СберСтраховании, эта сфера является зоной развития, и в ближайшие годы в Приморье и на Дальнем Востоке это направление будет оставаться одним из приоритетных.
«За девять месяцев этого года на Дальнем Востоке было заключено 83 тысячи страховых полисов. Приморье на первом месте среди дальневосточных регионов по количеству оформленных договоров. В целом на Дальнем Востоке чаще страхуют жильё по программам обязательного ипотечного страхования — 80 процентов полисов пришлось на этот вид защиты и 20 процентов дальневосточников страхуют свое имущество сами, задумавшись о его сохранности», — уточнил Михаил Волков.
В этом году приморцы, застраховавшие риски, получили более 15 миллионов рублей страховых выплат, в том числе самая крупная выплата составила 2,9 миллиона рублей из-за пожара в частном доме.
Водители из Дальнего Востока активно оформляют полисы каско. Однако, как говорят эксперты СберСтрахования, тенденции резко отличаются от других российских регионов, здесь машины из Поднебесной страхуют не так часто. Лидирует по-прежнему японский автопром.
«В Москве „китайцев“ очень много становится, их уже видно на дорогах. А вот Приморский край удивил, у вас все еще превалирует японский автопром. Любопытная приморская статистика — самыми страхуемыми машинами в регионе являются Тойота — 20 процентов, Лексус — 19 процентов и JAC — 8 процентов. На японские автомобили в Приморье приходится 45 процентов страховок», — пояснил эксперт.
Все чаще приморцы задумываются и о здоровье — добровольное медицинское страхование в регионе тоже набирает обороты и имеет свою особенность, которая, по-видимому, связана с климатом. В четыре раза больше стало медицинских страховок в Приморье по программе ДМС, для сравнения в прошлом году чуть больше двух тысяч страховок было оформлено СберСтрахования, а в 2024-м уже 8,5 тысячи.
«Из интересных наблюдений — именно в Приморском крае чаще всего по ДМС люди посещают терапевтов, педиатров и неврологов. Возможно, это связано с погодными условиями», — заметил Михаил Волков.
Быстрыми темпами растет в регионе страхование крупного, малого и среднего бизнеса, по структуре страховых сделок видно, какие отрасли экономики развиваются успешнее всего. Крупный бизнес на Дальнем Востоке застраховал в СберСтрахование свои риски на общую сумму один триллион рублей. Лидирующие позиции с наибольшими страховыми суммами у отрасли, связанной с космосом и авиацией — 291,8 млрд рублей, тяжёлой промышленностью — 260,8 млрд рублей, девелопментом и строительством — 180,4 млрд рублей, развитием инфраструктуры, — 102,5 млрд рублей, и агропромышленный комплекс — 43,5 млрд рублей.
Лидером по совокупным страховым суммам в Приморском крае является строительная отрасль, девелоперы региона вложили уже 95 миллиардов рублей в защиту своих рисков.
«Страхование бизнеса на Дальнем Востоке — это не просто защита от рисков, но и ключевой фактор для привлечения инвестиций и укрепления партнёрских отношений с восточными странами. В частности, активно развивается товарооборот с Китаем. По прогнозам, на конец года он составит порядка 220 миллиардов долларов. Чтобы повысить свою конкурентноспособность, компании могут в том числе использовать страховые инструменты, чтобы продемонстрировать ответственное отношение к повышению стабильности бизнеса», — подчеркнул «Восток-Медиа» Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного банка Сбербанка.
В современном страховом тренде и малый бизнес Приморского края. За девять месяцев 2024 года малые предприятия Дальнего Востока оформили страховые полисы на общую сумму 9,3 миллиарда рублей, это на 150 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего полисы для комплексной защиты приобретают компании из сфер оптовой и розничной торговли (41%), строительства (12%), общественного питания (7%), пассажирских и грузоперевозок (3,4%), а также фермерского хозяйства (2,6%). Из общего числа застрахованных дальневосточных компаний большая часть — это малый бизнес Приморья — 38 процентов.
«Государство оказывает большую поддержку развитию малого бизнеса в нашей стране. Эти компании особенно чувствительны к непредвиденным расходам, и наличие или отсутствие страхового полиса может стать решающим фактором в случае серьёзных финансовых потерь. По статистике СберСтрахования, малый бизнес чаще всего несёт убытки из-за несчастных случаев с сотрудниками (более 72% выплат). На втором месте — затопления (11%), на третьем — пожары (5%). На эти страховые случаи также приходятся самые большие компенсации. Пекарню одного из наших клиентов в Приморском крае затопило из-за продолжительных ливней. Мебель, отделка и оборудование нуждались в срочном ремонте, чтобы пекарня могла продолжить работы. При стоимости полиса в 38 тысяч рублей предприниматель получил выплату в размере 4,7 миллиона рублей», — рассказал Андрей Черкашин.