+13°C и без осадков: хорошая погода сегодня порадует жителей Приморья

Posted 8 ноября, 23:10
Published 8 ноября, 23:10
Modified 8 ноября, 23:10
Updated 8 ноября, 23:10
Ветер будет южным, слабым до умеренного. Температура воздуха днём составит от 5 до 13 градусов тепла, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность. Здесь также не будет осадков. Ветер юго-восточный, умеренный, а температура воздуха днём будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла.
В Уссурийске погода будет похожей. Небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер южный, слабый до умеренного, а температура воздуха днём составит от 10 до 12 градусов.
Находка встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ветер южный, также слабый до умеренного. Температура воздуха днём в Находке будет на уровне 10-12 градусов.