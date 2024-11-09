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Posted 8 ноября, 23:10

Published 8 ноября, 23:10

Modified 8 ноября, 23:10

Updated 8 ноября, 23:10

+13°C и без осадков: хорошая погода сегодня порадует жителей Приморья

+13°C и без осадков: хорошая погода сегодня порадует жителей Приморья

Обновлено 8 ноября 2024, 23:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Сегодня в Приморье установится ясная погода. Поле повышенного атмосферного давления обеспечит отсутствие осадков.

Ветер будет южным, слабым до умеренного. Температура воздуха днём составит от 5 до 13 градусов тепла, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность. Здесь также не будет осадков. Ветер юго-восточный, умеренный, а температура воздуха днём будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла.

В Уссурийске погода будет похожей. Небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер южный, слабый до умеренного, а температура воздуха днём составит от 10 до 12 градусов.

Находка встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ветер южный, также слабый до умеренного. Температура воздуха днём в Находке будет на уровне 10-12 градусов.

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