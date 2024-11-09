Контрабандист пытался выбросить культурные ценности в туалете в Приморье

Posted 9 ноября, 04:38
Published 9 ноября, 04:38
Modified 9 ноября, 04:38
Updated 9 ноября, 04:38
Сотрудники УФСБ заметили подозрительную активность и остановили контрабандиста. Его сообщник, житель Приморья, согласился перевезти 13 зубов кашалота в Китай за 7 тысяч рублей. Когда они поняли, что пройти контроль не получится, то выбросили ценные предметы в туалете таможенного поста.
Теперь Уссурийская транспортная прокуратура направила обвинительное заключение против 41-летнего гражданина Китая и 54-летнего россиянина в Пограничный районный суд.