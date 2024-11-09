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Posted 9 ноября, 04:38

Published 9 ноября, 04:38

Modified 9 ноября, 04:38

Updated 9 ноября, 04:38

Контрабандист пытался выбросить культурные ценности в туалете в Приморье

Контрабандист пытался выбросить культурные ценности в туалете в Приморье

9 ноября 2024, 04:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В Приморском крае завершили расследование дела о контрабанде. Китайский повар, работающий в Уссурийске, пытался незаконно вывезти редкие животные дериваты. С декабря 2022 года по март 2023 года он собрал 151 зуб кашалота и куски бивней моржа на сумму 1,4 миллиона рублей.

Сотрудники УФСБ заметили подозрительную активность и остановили контрабандиста. Его сообщник, житель Приморья, согласился перевезти 13 зубов кашалота в Китай за 7 тысяч рублей. Когда они поняли, что пройти контроль не получится, то выбросили ценные предметы в туалете таможенного поста.

Теперь Уссурийская транспортная прокуратура направила обвинительное заключение против 41-летнего гражданина Китая и 54-летнего россиянина в Пограничный районный суд.

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