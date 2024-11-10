«Как же он горяч»: парень прошелся по Владивостоку и стал «звездой» соцсетей — видео

Posted 10 ноября, 04:41
Published 10 ноября, 04:41
Modified 10 ноября, 04:43
Updated 10 ноября, 04:43
Пока жители северных районов Приморья наслаждаются зимним «вайбом» и предчувствуют новогоднее настроение, владивостокцы наслаждаются бесснежной погодой. Более того, в душе некоторых горожан все еще теплится лето.
Молодой человек, несмотря на то, что на дворе ноябрь, прошелся по дальневосточной столице в шортах и футболке. К слову, приятели горячего парня одеты по-осеннему. Вероятно, любовь греет только одного товарища.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «флешмоб» с шортами начался во Владивостоке в конце октября. Мужчины продолжают ходить в летней одежде, когда на улице довольно низкие температуры.