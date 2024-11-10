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Posted 10 ноября, 04:41

Published 10 ноября, 04:41

Modified 10 ноября, 04:43

Updated 10 ноября, 04:43

Внешний вид парня изумил жителей Владивостока

«Как же он горяч»: парень прошелся по Владивостоку и стал «звездой» соцсетей — видео

10 ноября 2024, 04:41
Фото: Изображение Midjourney.

Внешний вид парня изумил жителей Владивостока

Сюжет
Зима
Не обязательно быть эффектной блондинкой, чтобы приковывать взгляды окружающих. Оденься не по сезону и ты звезда интернета.

Пока жители северных районов Приморья наслаждаются зимним «вайбом» и предчувствуют новогоднее настроение, владивостокцы наслаждаются бесснежной погодой. Более того, в душе некоторых горожан все еще теплится лето.

Молодой человек, несмотря на то, что на дворе ноябрь, прошелся по дальневосточной столице в шортах и футболке. К слову, приятели горячего парня одеты по-осеннему. Вероятно, любовь греет только одного товарища.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «флешмоб» с шортами начался во Владивостоке в конце октября. Мужчины продолжают ходить в летней одежде, когда на улице довольно низкие температуры.

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