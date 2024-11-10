Пострадал младенец: авто превратилось в стальное месиво после ДТП в Приморье — фото

Posted 10 ноября, 00:26
Published 10 ноября, 00:26
Modified 10 ноября, 00:28
Updated 10 ноября, 00:28
На 683 километре федеральной трассы «Уссури» рулевой Daihatsu Boon спровоцировал лобовое столкновение с Toyota Mark-II, который двигался по встречной полос, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате инцидента пострадал маленький пассажир седана, — пятимесячный ребенок.
«Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и законность итогового решения по результатам проверки», — отметили в прокуратуре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Надеждинском районе произошла авария. В ДТП пострадали четыре человека.