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Posted 10 ноября, 00:26

Published 10 ноября, 00:26

Modified 10 ноября, 00:28

Updated 10 ноября, 00:28

В страшной аварии пострадал пятимесячный ребенок в Приморском крае

Пострадал младенец: авто превратилось в стальное месиво после ДТП в Приморье — фото

10 ноября 2024, 00:26
Фото: 1MI.

В страшной аварии пострадал пятимесячный ребенок в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
На дороге между Владивостоком и Уссурийском случилось серьезное ДТП. Пострадали не только машины, но и маленький ребенок.

На 683 километре федеральной трассы «Уссури» рулевой Daihatsu Boon спровоцировал лобовое столкновение с Toyota Mark-II, который двигался по встречной полос, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате инцидента пострадал маленький пассажир седана, — пятимесячный ребенок.

Фото: prosecutor_pk
«Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и законность итогового решения по результатам проверки», — отметили в прокуратуре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Надеждинском районе произошла авария. В ДТП пострадали четыре человека.

Четыре человека пострадали ДТП в Надеждинском районе — проводится проверка
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