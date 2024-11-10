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Posted 10 ноября, 01:55

Published 10 ноября, 01:55

Modified 10 ноября, 02:16

Updated 10 ноября, 02:16

Известный автомобильный бренд официально возвращается в Приморский край

Приятная весть для жителей Приморья: популярный автопроизводитель возвращается в РФ

10 ноября 2024, 01:55
Фото: vostokmedia.com.

Известный автомобильный бренд официально возвращается в Приморский край

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Южнокорейская автомобильная компания возвращается в Россию. Еще один азиатский бренд вновь станет доступен жителям Приморского края официально.

Сегодня привезти машину из другой страны не проблема. Но в нелегком нынче деле есть «подводные камни»: долгое ожидание, проблемы с оформлением, переплаты и трудности с поисками запчастей. Именно поэтому многие россияне делают выбор в пользу китайских авто, которые можно приобрести у официальных дилеров.

Но некоторые бренды, ушедшие из России, вопреки санкциям, постепенно возвращаются обратно. Таким образом, в 2025 году на отечественный рынок возвращается южнокорейская автомобильная компания SsangYong, но под другим названием — KGM, — сообщает издание Новые Известия.

Когда-то азиатский производитель продавал в Российской Федерации по 30 000 — 35 000 машин ежегодно. Наверняка, многие жители региона не понаслышке знакомы с этим брендом.

Стоит отметить, что, несмотря на официальное возвращение, далеко не все модели можно будет приобрести у официального представителя. Многие авто не вернутся из-за ограничений. К слову, внедорожники, в том числе популярный среди россиян Rexton, не подадут в страну из-за санкций, ведь они оснащены двигателями объемом 2,2 литра.

Получается, российским автомобилистам удастся купить в KGM только кроссоверы. Отметим, новые модели имеют турбомоторы объемом 1,5 литра, как и аналоги из Поднебесной.

Примечательно, не только южнокорейский производитель решил вернуться в Россию. Корпорация Volkswagen Group без лишнего шума начала продавать свои машины на территории РФ под маркой Jetta — самый дешевый бренд компании. Автомобили собирают в КНР на совместном предприятии FAW и Volkswagen.

Также официальные российские дилеры недавно получили новенькие кроссоверы Solaris HC, ранее они назывались Hyundai Creta.

Многие компании возвращаются с надеждой завоевать российских покупателей, но уже слишком поздно. Жители страны «распробовали» творения китайских и отечественных инженеров. В десятку самых продаваемых авто не попал ни один бренд из тех, которые решили одуматься и вернуться в Россию. Только одна компания с триумфом вновь заявила о себе. Японский автогигант Toyota буквально ворвалась в список лучших из лучших.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Тойота» вошла в ТОП-10 популярных марок в России. Компания успешно реализует продажи новых авто под видом параллельного импорта. Стоимость излюбленных моделей — единственное, что смущает автолюбителей из Приморского края.

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