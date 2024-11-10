Приятная весть для жителей Приморья: популярный автопроизводитель возвращается в РФ

Многие компании возвращаются с надеждой завоевать российских покупателей, но уже слишком поздно. Жители страны «распробовали» творения китайских и отечественных инженеров. В десятку самых продаваемых авто не попал ни один бренд из тех, которые решили одуматься и вернуться в Россию. Только одна компания с триумфом вновь заявила о себе. Японский автогигант Toyota буквально ворвалась в список лучших из лучших.