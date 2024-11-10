Приятная весть для жителей Приморья: популярный автопроизводитель возвращается в РФ

Posted 10 ноября, 01:55
Published 10 ноября, 01:55
Modified 10 ноября, 02:16
Updated 10 ноября, 02:16
Сегодня привезти машину из другой страны не проблема. Но в нелегком нынче деле есть «подводные камни»: долгое ожидание, проблемы с оформлением, переплаты и трудности с поисками запчастей. Именно поэтому многие россияне делают выбор в пользу китайских авто, которые можно приобрести у официальных дилеров.
Но некоторые бренды, ушедшие из России, вопреки санкциям, постепенно возвращаются обратно. Таким образом, в 2025 году на отечественный рынок возвращается южнокорейская автомобильная компания SsangYong, но под другим названием — KGM, — сообщает издание Новые Известия.
Когда-то азиатский производитель продавал в Российской Федерации по 30 000 — 35 000 машин ежегодно. Наверняка, многие жители региона не понаслышке знакомы с этим брендом.
Стоит отметить, что, несмотря на официальное возвращение, далеко не все модели можно будет приобрести у официального представителя. Многие авто не вернутся из-за ограничений. К слову, внедорожники, в том числе популярный среди россиян Rexton, не подадут в страну из-за санкций, ведь они оснащены двигателями объемом 2,2 литра.
Получается, российским автомобилистам удастся купить в KGM только кроссоверы. Отметим, новые модели имеют турбомоторы объемом 1,5 литра, как и аналоги из Поднебесной.
Примечательно, не только южнокорейский производитель решил вернуться в Россию. Корпорация Volkswagen Group без лишнего шума начала продавать свои машины на территории РФ под маркой Jetta — самый дешевый бренд компании. Автомобили собирают в КНР на совместном предприятии FAW и Volkswagen.
Также официальные российские дилеры недавно получили новенькие кроссоверы Solaris HC, ранее они назывались Hyundai Creta.
Многие компании возвращаются с надеждой завоевать российских покупателей, но уже слишком поздно. Жители страны «распробовали» творения китайских и отечественных инженеров. В десятку самых продаваемых авто не попал ни один бренд из тех, которые решили одуматься и вернуться в Россию. Только одна компания с триумфом вновь заявила о себе. Японский автогигант Toyota буквально ворвалась в список лучших из лучших.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Тойота» вошла в ТОП-10 популярных марок в России. Компания успешно реализует продажи новых авто под видом параллельного импорта. Стоимость излюбленных моделей — единственное, что смущает автолюбителей из Приморского края.