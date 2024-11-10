Ранение, погоня и ДТП: беглецов на «Крузаке» эпично задержали в Приморье — видео

Жуткое ночное происшествие случилось в центре дальневосточной столицы, сообщают аварийные комиссары. На Набережной сотрудники ДПС остановили Toyota Land Cruiser, но внедорожник проигнорировал требование силовиков. Стоит отметить, что в джипе мог находиться злоумышленник, причастный к преступлению, — в одном из баров Владивостока неизвестный ранил человека.