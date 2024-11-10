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Posted 10 ноября, 03:15

Published 10 ноября, 03:15

Modified 10 ноября, 03:37

Updated 10 ноября, 03:37

Эффектное завершение погони за «Крузаком» попало на видео во Владивостоке

Ранение, погоня и ДТП: беглецов на «Крузаке» эпично задержали в Приморье — видео

10 ноября 2024, 03:15

Эффектное завершение погони за «Крузаком» попало на видео во Владивостоке

Сюжет
Набережная
В центре Владивостока, вероятно, развернулась голливудская сцена минувшей ночью. Внедорожник уходил от полиции, но стражи порядка настигли нарушителей на джипе. Эффектное задержание зафиксировали на камеру.

Жуткое ночное происшествие случилось в центре дальневосточной столицы, сообщают аварийные комиссары. На Набережной сотрудники ДПС остановили Toyota Land Cruiser, но внедорожник проигнорировал требование силовиков. Стоит отметить, что в джипе мог находиться злоумышленник, причастный к преступлению, — в одном из баров Владивостока неизвестный ранил человека.

Рулевой «Крузака» попытался скрыться от правоохранителей. В ходе погони японская иномарка вылетела на встречку и врезалась в «Тойота Аква», после чего впечаталась в забор.

Сотрудники ГАИ задержали пятерых беглецов, находящихся в джипе. В салоне авто обнаружили орудие, которым, предположительно, ранили пострадавшего в общественном заведении.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что силовики задержали подозреваемых в угоне автомобиля.

Подозреваемых в угоне авто поймали после погони в Приморье
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