Ранение, погоня и ДТП: беглецов на «Крузаке» эпично задержали в Приморье — видео

Posted 10 ноября, 03:15
Published 10 ноября, 03:15
Modified 10 ноября, 03:37
Updated 10 ноября, 03:37
Жуткое ночное происшествие случилось в центре дальневосточной столицы, сообщают аварийные комиссары. На Набережной сотрудники ДПС остановили Toyota Land Cruiser, но внедорожник проигнорировал требование силовиков. Стоит отметить, что в джипе мог находиться злоумышленник, причастный к преступлению, — в одном из баров Владивостока неизвестный ранил человека.
Рулевой «Крузака» попытался скрыться от правоохранителей. В ходе погони японская иномарка вылетела на встречку и врезалась в «Тойота Аква», после чего впечаталась в забор.
Сотрудники ГАИ задержали пятерых беглецов, находящихся в джипе. В салоне авто обнаружили орудие, которым, предположительно, ранили пострадавшего в общественном заведении.