Ранил в ходе конфликта: новая информация о потасовке в баре Владивостока

Posted 10 ноября, 03:33
Published 10 ноября, 03:33
Modified 10 ноября, 03:35
Updated 10 ноября, 03:35
В дальневосточной столице эффектная погоня за внедорожником завершилась не менее эпичным задержанием приморцев, находящихся в салоне джипа, который проходил по ориентировке о нанесении ножевого ранения. В полиции поделились подробностями громкого инцидента.
В общественном заведении на Светланской произошел конфликт между посетителями. В результате потасовки одного из мужчин ранили ножом, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
В настоящее время задержали жителя Уссурийска, который подозревается в совершении данного преступления. По данному инциденту возбудили уголовное дело за хулиганство.
«Решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения», — отметили в пресс-службе полиции.
Приморцы отреагировали на произошедшее минувшей ночью.
«Что творится с этим миром? Взял и ранил человека?»;
«Какой кошмар, уже опасно находиться в общественных местах»;
«Какая-то жесть происходит вокруг».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае задержали семерых подростков, которые подозреваются в разгроме общественного автобуса.