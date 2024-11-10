vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 03:33

Published 10 ноября, 03:33

Modified 10 ноября, 03:35

Updated 10 ноября, 03:35

Ранил в ходе конфликта: новая информация о потасовке в баре Владивостока

Ранил в ходе конфликта: новая информация о потасовке в баре Владивостока

10 ноября 2024, 03:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Появились подробности громкого инцидента, случившегося в центре Владивостока минувшей ночью.

В дальневосточной столице эффектная погоня за внедорожником завершилась не менее эпичным задержанием приморцев, находящихся в салоне джипа, который проходил по ориентировке о нанесении ножевого ранения. В полиции поделились подробностями громкого инцидента.

Ранение, погоня и ДТП: беглецов на «Крузаке» эпично задержали в Приморье — видео
Узнать подробнее

В общественном заведении на Светланской произошел конфликт между посетителями. В результате потасовки одного из мужчин ранили ножом, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

В настоящее время задержали жителя Уссурийска, который подозревается в совершении данного преступления. По данному инциденту возбудили уголовное дело за хулиганство.

«Решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения», — отметили в пресс-службе полиции.

Приморцы отреагировали на произошедшее минувшей ночью.

«Что творится с этим миром? Взял и ранил человека?»;
«Какой кошмар, уже опасно находиться в общественных местах»;
«Какая-то жесть происходит вокруг».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае задержали семерых подростков, которые подозреваются в разгроме общественного автобуса.

Семерых задержали: подробности резонансного нападения на маршрутку в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Приставал к школьницам и предлагал выпить? Полиция Приморья ищет навязчивого мужчинуНеожиданный поворот событий: жертва насилия помирилась с агрессором в ПриморьеВмешались федералы: приезжий систематически избивал жительницу Владивостока
#Новости#Владивосток#Уссурийск#Полиция#Ножевое ранение#Преступления#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика