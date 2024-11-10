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Posted 10 ноября, 02:53

Published 10 ноября, 02:53

Modified 10 ноября, 02:55

Updated 10 ноября, 02:55

Семерых задержали: подробности резонансного нападения на маршрутку в Приморье

Семерых задержали: подробности резонансного нападения на маршрутку в Приморье

10 ноября 2024, 02:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Группа подростков «атаковала» общественный автобус в Приморском крае. Силовики опубликовали новую информацию о возмутительном инциденте.

В Приморье молодые люди разгромили общественный автобус. От деяний хулиганов, предположительно, мог пострадать водитель маршрутки. В полиции поделились подробностями происшествия.

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После получения информации о хулиганстве сотрудники Росгвардии прибыли на место инцидента. Силовики задержали семерых приморцев для дальнейшего разбирательства.

Специалисты проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. После чего будет принято законное решение.

Приморцы шокированы деяниями молодых людей.

«Зачем такое творить? Вообще страх потеряли»;
«Что и кому они хотели доказать?»;
«Надеюсь, родители доходчиво объяснят свои детям, что такое хорошо, а что такое плохо».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осквернение памятника попало на камеру в дальневосточной столице.

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