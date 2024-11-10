Семерых задержали: подробности резонансного нападения на маршрутку в Приморье

Posted 10 ноября, 02:53
Published 10 ноября, 02:53
Modified 10 ноября, 02:55
Updated 10 ноября, 02:55
В Приморье молодые люди разгромили общественный автобус. От деяний хулиганов, предположительно, мог пострадать водитель маршрутки. В полиции поделились подробностями происшествия.
После получения информации о хулиганстве сотрудники Росгвардии прибыли на место инцидента. Силовики задержали семерых приморцев для дальнейшего разбирательства.
Специалисты проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. После чего будет принято законное решение.
Приморцы шокированы деяниями молодых людей.
«Зачем такое творить? Вообще страх потеряли»;
«Что и кому они хотели доказать?»;
«Надеюсь, родители доходчиво объяснят свои детям, что такое хорошо, а что такое плохо».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осквернение памятника попало на камеру в дальневосточной столице.