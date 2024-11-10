Семерых задержали: подробности резонансного нападения на маршрутку в Приморье

В Приморье молодые люди разгромили общественный автобус. От деяний хулиганов, предположительно, мог пострадать водитель маршрутки. В полиции поделились подробностями происшествия.

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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осквернение памятника попало на камеру в дальневосточной столице.

Специалисты проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. После чего будет принято законное решение.

После получения информации о хулиганстве сотрудники Росгвардии прибыли на место инцидента. Силовики задержали семерых приморцев для дальнейшего разбирательства.

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