«Серое небо расплакалось к вечеру»: непогода ожидается в Приморье

Posted 9 ноября, 23:48
Published 9 ноября, 23:48
Modified 9 ноября, 23:50
Updated 9 ноября, 23:50
Сегодня, 10 октября, в регионе ожидаются небольшие осадки, сообщает «Примгидромет». Южный умеренный ветер к обеду разыграется до сильного. Температурный фон составит +11 — +16 °C.
Во Владивостоке дождь даст о себе знать только к вечеру. Дневной сильный западный ветер к вечеру сменится умеренным. Воздух прогреется до +10 — +12 °C. В Уссурийске небольшие осадки прогнозируются во второй половине дня. Столбики термометров покажут +13 — +15 °C. В Находке непогода возможна после полудня. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вчерашнее утро началось в дальневосточной столице с гололеда. Минусовые температуры дали о себе знать.