«Серое небо расплакалось к вечеру»: непогода ожидается в Приморье

Во Владивостоке дождь даст о себе знать только к вечеру. Дневной сильный западный ветер к вечеру сменится умеренным. Воздух прогреется до +10 — +12 °C. В Уссурийске небольшие осадки прогнозируются во второй половине дня. Столбики термометров покажут +13 — +15 °C. В Находке непогода возможна после полудня. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 °C.