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Posted 9 ноября, 23:48

Published 9 ноября, 23:48

Modified 9 ноября, 23:50

Updated 9 ноября, 23:50

Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Приморском крае

«Серое небо расплакалось к вечеру»: непогода ожидается в Приморье

9 ноября 2024, 23:48
Фото: 1MI.

Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Приморском крае

Сюжет
Погода
Осадки ударят во многих районах Приморского края. Более того, в регионе будет дуть сильный ветер.

Сегодня, 10 октября, в регионе ожидаются небольшие осадки, сообщает «Примгидромет». Южный умеренный ветер к обеду разыграется до сильного. Температурный фон составит +11 — +16 °C.

Во Владивостоке дождь даст о себе знать только к вечеру. Дневной сильный западный ветер к вечеру сменится умеренным. Воздух прогреется до +10 — +12 °C. В Уссурийске небольшие осадки прогнозируются во второй половине дня. Столбики термометров покажут +13 — +15 °C. В Находке непогода возможна после полудня. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вчерашнее утро началось в дальневосточной столице с гололеда. Минусовые температуры дали о себе знать.

С множества аварий началось утро во Владивостоке — в городе появился первый гололед
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