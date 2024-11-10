Скончался в реанимации: страшное ДТП случилось около «зебры» во Владивостоке

Posted 10 ноября, 07:01
Published 10 ноября, 07:01
Modified 10 ноября, 07:03
Updated 10 ноября, 07:03
Смертельное дорожное происшествие случилось в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
По предварительным данным, водитель Toyota ToyoAce наехал на пешехода, двигаясь по Снеговой в сторону Камского переулка. Стоит отметить, погибший переходил дорогу рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.
В результате аварии пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью, — он умер в реанимации.
«По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в серьезном ДТП на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток пострадал пятимесячный ребенок.