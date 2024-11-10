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Posted 10 ноября, 07:01

Published 10 ноября, 07:01

Modified 10 ноября, 07:03

Updated 10 ноября, 07:03

Авария со смертельным исходом произошла во Владивостоке

Скончался в реанимации: страшное ДТП случилось около «зебры» во Владивостоке

10 ноября 2024, 07:01
Фото: prim_police.

Авария со смертельным исходом произошла во Владивостоке

Сюжет
Смерть
Водитель грузовика сбил мужчину во Владивостоке. У пострадавшего был маленький шанс выжить, но мужчина умер в реанимации.

Смертельное дорожное происшествие случилось в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

По предварительным данным, водитель Toyota ToyoAce наехал на пешехода, двигаясь по Снеговой в сторону Камского переулка. Стоит отметить, погибший переходил дорогу рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате аварии пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью, — он умер в реанимации.

«По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.
Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в серьезном ДТП на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток пострадал пятимесячный ребенок.

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