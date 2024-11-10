Вагоны горят? — дым заполонил Первую Речку во Владивостоке — фото

Posted 10 ноября, 07:38
Published 10 ноября, 07:38
Modified 10 ноября, 07:44
Updated 10 ноября, 07:44
В новых медиа появились снимки, на которых виден белый дым, заполонивший Первую Речку в дальневосточной столице. Очевидцы сообщают, что, предположительно, загорелись вагоны в депо. Также очевидцы отметили, что на месте инцидента уже работают пожарные расчеты.
Официальной информации по инциденту пока не поступало. О пострадавших тоже не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус объяло пламя на территории автопарка во Владивостоке. Машина вспыхнула и выгорела полностью к приезду спасателей.