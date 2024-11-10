Вагоны горят? — дым заполонил Первую Речку во Владивостоке — фото

В новых медиа появились снимки, на которых виден белый дым, заполонивший Первую Речку в дальневосточной столице. Очевидцы сообщают, что, предположительно, загорелись вагоны в депо. Также очевидцы отметили, что на месте инцидента уже работают пожарные расчеты.