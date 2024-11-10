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Posted 10 ноября, 02:44

Published 10 ноября, 02:44

Modified 10 ноября, 02:46

Updated 10 ноября, 02:46

Подростки разгромили общественный автобус в Приморском крае

Вооружились дубинками и камнями: подростки напали на маршрутку в Приморье?

10 ноября 2024, 02:44
Фото: svodka25.

Подростки разгромили общественный автобус в Приморском крае

Сюжет
Подростки
Жуткое происшествие приключилось в Приморском крае. Семеро злоумышленников совершили «налет» на маршрутный автобус.

В новых медиа появились кадры с изувеченным общественным автобусом. Подписчики социальных сетей сообщили, что подростки буквально атаковали маршрутку в Приморье. Злоумышленники были «вооружены» дубинками и камнями, отметили очевидцы. Также в местных telegram-каналах распространяется информация о том, что семеро нападавших даже бросились на водителя.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грудкой ребенок пострадал в страшной аварии на федеральной трассе Владивосток — Уссурийск. Дорожный инцидент произошел из-за того, что виновник ДТП выехал на встречку.

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