Вооружились дубинками и камнями: подростки напали на маршрутку в Приморье?

В новых медиа появились кадры с изувеченным общественным автобусом. Подписчики социальных сетей сообщили, что подростки буквально атаковали маршрутку в Приморье. Злоумышленники были «вооружены» дубинками и камнями, отметили очевидцы. Также в местных telegram-каналах распространяется информация о том, что семеро нападавших даже бросились на водителя.