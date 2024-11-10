Вооружились дубинками и камнями: подростки напали на маршрутку в Приморье?

Posted 10 ноября, 02:44
Published 10 ноября, 02:44
Modified 10 ноября, 02:46
Updated 10 ноября, 02:46
В новых медиа появились кадры с изувеченным общественным автобусом. Подписчики социальных сетей сообщили, что подростки буквально атаковали маршрутку в Приморье. Злоумышленники были «вооружены» дубинками и камнями, отметили очевидцы. Также в местных telegram-каналах распространяется информация о том, что семеро нападавших даже бросились на водителя.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грудкой ребенок пострадал в страшной аварии на федеральной трассе Владивосток — Уссурийск. Дорожный инцидент произошел из-за того, что виновник ДТП выехал на встречку.