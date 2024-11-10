Завели уголовное дело: история нападения на маршрутку получила продолжение в Приморье

Posted 10 ноября, 05:39
Published 10 ноября, 05:39
Modified 10 ноября, 05:41
Updated 10 ноября, 05:41
В регионе произошел возмутительный инцидент. Юные жители края разгромили маршрутку. Происшествием заинтересовались в Следственном комитете России по Приморскому краю.
По версии следствия, подростки закидали камнями общественный автобус. Сейчас следователи изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения.
«Предварительно установлено, что к преступлению причастно несколько несовершеннолетних от 14 до 17 лет, их личности и характер преступных действий каждого устанавливаются. В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели», — отметили в СКР.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых на месте происшествия.