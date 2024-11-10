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Posted 10 ноября, 05:39

Published 10 ноября, 05:39

Modified 10 ноября, 05:41

Updated 10 ноября, 05:41

Появились новые детали в истории нападения подростков на автобус в Приморье

Завели уголовное дело: история нападения на маршрутку получила продолжение в Приморье

10 ноября 2024, 05:39
Фото: 1MI.

Появились новые детали в истории нападения подростков на автобус в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Юные жители Приморского края изувечили общественный автобус. К расследованию происшествия подключились следователи.

В регионе произошел возмутительный инцидент. Юные жители края разгромили маршрутку. Происшествием заинтересовались в Следственном комитете России по Приморскому краю.

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По версии следствия, подростки закидали камнями общественный автобус. Сейчас следователи изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения.

«Предварительно установлено, что к преступлению причастно несколько несовершеннолетних от 14 до 17 лет, их личности и характер преступных действий каждого устанавливаются. В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели», — отметили в СКР.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых на месте происшествия.

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