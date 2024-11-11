Вынесли на носилках прямо с рыбалки: пожилого рыбака эвакуировали в Приморье — фото

Posted 11 ноября, 03:58
Published 11 ноября, 03:58
Modified 11 ноября, 04:04
Updated 11 ноября, 04:04
В воскресенье 85-летний мужчина отправился на рыбалку на озеро Соленое в Находке. Там он повредил ногу: добраться домой самостоятельно уже не смог. Рыбак позвонил в службу спасения и рассказал, что не может двигаться из-за травмы.
В течение двух часов к нему прибыли спасатели управления по делам ГОЧС Находкинского городского округа.
Мужчине оказали первую помощь прямо на месте: помогли зафиксировать ногу в неподвижном состоянии и погрузили на носилки. Спасатели доставили рыбака к машине скорой помощи и передали пострадавшего медикам.