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Posted 11 ноября, 03:58

Published 11 ноября, 03:58

Modified 11 ноября, 04:04

Updated 11 ноября, 04:04

Вынесли на носилках прямо с рыбалки: пожилого рыбака эвакуировали в Приморье — фото

Вынесли на носилках прямо с рыбалки: пожилого рыбака эвакуировали в Приморье — фото

11 ноября 2024, 03:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Рыбалка
Пожилой мужчина получил травму ноги на рыбалке в Приморье. Передвигаться самостоятельно он не мог: понадобилась помощь спасателей.

В воскресенье 85-летний мужчина отправился на рыбалку на озеро Соленое в Находке. Там он повредил ногу: добраться домой самостоятельно уже не смог. Рыбак позвонил в службу спасения и рассказал, что не может двигаться из-за травмы.

В течение двух часов к нему прибыли спасатели управления по делам ГОЧС Находкинского городского округа.

Фото: ГО и ЧС Находкинского городского округа

Мужчине оказали первую помощь прямо на месте: помогли зафиксировать ногу в неподвижном состоянии и погрузили на носилки. Спасатели доставили рыбака к машине скорой помощи и передали пострадавшего медикам.

Фото: ГО и ЧС Находкинского городского округа

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, который ушел на рыбалку и потерялся в Приморском крае.

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