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Posted 11 ноября, 03:02

Published 11 ноября, 03:02

Modified 11 ноября, 05:33

Updated 11 ноября, 05:33

Самые дешевые квартиры с адскими условиями во Владивостоке

Адская реальность Владивостока: самые дешевые квартиры в городе — какие они?

11 ноября 2024, 03:02
Фото: Farpost.ru.

Самые дешевые квартиры с адскими условиями во Владивостоке

Сюжет
Аренда недвижимости
Если вы ищете бюджетные варианты аренды во Владивостоке, приготовьтесь к сюрпризам, неприятным. Несмотря на обилие предложений, найти идеальное соотношение цены и качества непросто. Несколько самых доступных вариантов аренды на территории города — смотрите в материале «Восток-Медиа»,

Владивосток — город возможностей и контрастов, где аренда жилья зачастую становится настоящим испытанием для кошелька. Однако некоторые объявления могут удивить даже самого искушенного квартиросъёмщика.

Давайте познакомимся с самыми дешевыми (и необычными) вариантами аренды жилья:

Квартира в районе Чуркина: ванная в ведре, но с банькой

Фото: Farpost.ru

Представьте себе симфонию жизни на районе Чуркина: постоянный бег до уличного туалета, недостающие колонки для воды и чудесная баня, где можно встреть восход солнца. Но это еще не все: за углом — идеальная инфраструктура, которую можно лишь вообразить — в пешей доступности находятся детские сады, школы, общественный транспорт и множество магазинов.

Аренда обойдётся в 20 тыс. рублей с залогом в 10 тыс., а также комиссией агентства в 16 тыс. рублей.

Эгершельд: Современность без мебели

Фото: Farpost.ru

Этот вариант на Эгершельде обойдется всего на 2 тысячи рублей дороже. В квартире сделан свежий ремонт: новые обои, линолеум и пластиковые окна с видом на залив. Однако, кроме новых интерьеров, меблировки здесь нет.

В утешение можно сказать, что удобства расположены в доме, и за светлую перспективу придется заплатить 22 тыс. рублей в месяц.

Землянка для смелых

Фото: Farpost.ru

Для тех, кто ненавидит коробки из бетона и гравия, есть настоящая экстраваганза — землянка! Приобщиться к природе никогда не было проще: плати дровами и потраченным временем на топку.

Взамен — потрясающая тишина и вид на небо через дырявую крышу. Добраться до места можно от остановки «Луговая», а вода и энергия — от добрых людей на базе

Стрелковая: Гостинка для компаний

Фото: Farpost.ru

Для истинных минималистов есть гостинка на Стрелковой улице. Здесь в одной комнате располагаются две кровати, стол и мини-холодильник. Вероятно, это койко-место, так как доступ к кухне и санузлу общий.

Проживание обойдется в 15 тыс. рублей с комиссией агентства в 15 тыс. рублей. Убедитесь, что вам подходит такая форма аренды, ведь соседями могут быть самые разные люди.

Снеговая: Простота с вызовом

Фото: Farpost.ru

Последний в нашем списке — вариант на Снеговой. Гостинка предлагает базовый набор мебели: кровать, стол и шкаф без дверей.

Несмотря на это, состояние туалета и душевой может вызвать смятение — настолько они выглядят неподдержанными на фото. Однако, хорошо развитая инфраструктура и транспортное сообщение, возможно, искупят этот недостаток.

Аренда недорогих квартир во Владивостоке — это вызов даже для самых устойчивых персон. Готовы терпеть неудобства и потенциальные опасности ради крыши над головой? В таком случае, добро пожаловать в мир, где выживает лишь сильнейший. В этом городе незаурядной эксцентрики настоящие победители — это те, кто находит уют в хаосе.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало ТОП самых дорогих квартир во Владивостоке

Хамам и почти миллион за «квадрат»: ТОП самых дорогих квартир во Владивостоке — фото
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#Новости#Спецпроекты#Владивосток#Инфраструктура#Аренда недвижимости#Приморский край#Чуркин#Эгершельд#Снеговая
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