Адская реальность Владивостока: самые дешевые квартиры в городе — какие они?

Представьте себе симфонию жизни на районе Чуркина: постоянный бег до уличного туалета, недостающие колонки для воды и чудесная баня, где можно встреть восход солнца. Но это еще не все: за углом — идеальная инфраструктура, которую можно лишь вообразить — в пешей доступности находятся детские сады, школы, общественный транспорт и множество магазинов.