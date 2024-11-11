Чудом успел спастись: машина перевернулась и загорелась в Приморье — фото

Posted 11 ноября, 10:54
Published 11 ноября, 10:54
Modified 11 ноября, 10:56
Updated 11 ноября, 10:56
В Надеждинском районе Приморья случилась серьезная авария. Водитель едва успел спастись из горящего авто.
Автомобиль вылетел в кювет с трассы в районе Тавричанки, перевернулась и загорелась. Рулевой чудом выбрался из загоревшейся машины.
Фото с места происшествия появились в сети. О состоянии водителя и других пострадавших не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на мосту во Владивостоке.