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Posted 11 ноября, 10:54

Published 11 ноября, 10:54

Modified 11 ноября, 10:56

Updated 11 ноября, 10:56

Водитель едва успел спастись из горящей машины в Приморском крае

Чудом успел спастись: машина перевернулась и загорелась в Приморье — фото

11 ноября 2024, 10:54
Фото: 1MI.

Водитель едва успел спастись из горящей машины в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Автомобиль перевернулся на скорости и загорелся после аварии в Приморье.

В Надеждинском районе Приморья случилась серьезная авария. Водитель едва успел спастись из горящего авто.

Автомобиль вылетел в кювет с трассы в районе Тавричанки, перевернулась и загорелась. Рулевой чудом выбрался из загоревшейся машины.

Фото: svodka25

Фото с места происшествия появились в сети. О состоянии водителя и других пострадавших не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на мосту во Владивостоке.

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#Новости#Пожар#Надеждинский район#Водитель#Фото#Приморский край#Авария#Приморье#Происшествия#Тавричанка
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