Дмитрий Демешин провёл первый личный приём граждан

Как доложил и. о. министра образования и науки края Андрей Процко, в настоящее время проект постановления, по которому студентам из числа КМНС будет предоставляться двухразовое бесплатное питание, проходит процедуру согласования. Кроме того, министерство ведёт активную работу с профессиональными образовательными организациями, направленную на то, чтобы обеспечить полную или частичную компенсацию оплаты за общежитие для этой категории студентов.