Дмитрий Демешин провёл первый личный приём граждан

Posted 11 ноября, 06:26
Published 11 ноября, 06:26
Modified 11 ноября, 06:30
Updated 11 ноября, 06:30
Дмитрий Демешин продолжает практику прямого диалога с жителями края. Меньше двух недель назад состоялась большая телевизионная прямая линия, в ходе которой губернатор ответил на вопросы жителей региона, а в минувшую субботу, 9 октября, он провёл первый личный приём граждан.
Вместе с губернатором в приёме приняли участие врио главного федерального инспектора по Хабаровскому краю, руководителя приемной Президента Российской Федерации в Хабаровском крае Антон Самосюк, заместители председателя правительства края, региональные министры, главы муниципальных образований.
Преподаватель Николаевска-на-Амуре Елена Пайзина обратилась к Дмитрию Демешину с вопросом о восстановлении мер социальной поддержки студентам из числа коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, обучающихся в Николаевском-на-Амуре медицинском колледже имени Г. С. Макарова.
— Согласен с вами, что нужно удерживать наше население, особенно из числа коренных малочисленных народов. Студенты медики и педагоги — это те, кто определяет настоящее и будущее населения на отдаленных территориях. И необходимо с должной мерой уважения относиться к нашим ребятам и поддерживать их, — заявил Дмитрий Демешин.
Как доложил и. о. министра образования и науки края Андрей Процко, в настоящее время проект постановления, по которому студентам из числа КМНС будет предоставляться двухразовое бесплатное питание, проходит процедуру согласования. Кроме того, министерство ведёт активную работу с профессиональными образовательными организациями, направленную на то, чтобы обеспечить полную или частичную компенсацию оплаты за общежитие для этой категории студентов.
Жительница Хабаровска Мария Касутина озвучила один из острых для жителей края вопросов — вопрос состояния остановок общественного транспорта. Заявительница попросила обратить внимание на состояние автобусной остановки «Краснодарская» в микрорайоне Ореховая сопка в Хабаровске.
— Нам нужно измененное пространство городов, а главное необходимо подойти к решению данного вопроса системно. Наши городские агломерации должны быть в едином стиле, — акцентировал внимание глава Хабаровского края. — Мы все озабочены тем, чтобы вид городов стал лучше, а жизнь людей — комфортнее.
Дмитрий Демешин поставил задачу и. о. главы краевого минтранса Константину Кравцову во взаимодействии с муниципальными властями организовать работу по подготовке единой стилистической концепции остановочных пунктов трех крупнейших городов края — Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурска.
Кроме того, он поручил руководителю профильного ведомства совместно с администрацией Хабаровска обустроить автобусную остановку «Краснодарская». Мэру краевого центра Сергею Кравчуку дано поручение организовать работу по приведению всех остановочных пунктов в Хабаровске в нормативное состояние.
Следующий вопрос касался волонтёров, оказывающих помощь участникам СВО. Председатель региональной общественной организации «Помощь нашим 27» Елена Чёрненькая попросила губернатора помочь с помещением для организации пункта плетения маскировочных сетей в Николаевске-на-Амуре.
— Предыдущее помещение на базе «Совета ветеранов» попросили освободить под другие занятия. И уже около месяца мы не можем найти помещение на бесплатной основе. Наши волонтеры плетут сети в большом объеме, поэтому помещение нам просто необходимо, — сказала Елена Чёрненькая.
Глава администрации Николаевского района Анатолий Леонов предложил общественной организации на безвозмездной основе помещение по адресу ул. Советская, д. 75 ориентировочной площадью 60 квадратных метров. Дмитрий Демешин подчеркнул, что будет держать решение этого вопроса на личном контроле.
Ещё одна заявительница — вдова участника специальной военной операции, погибшего при выполнении воинского долга, обратилась с вопросом об увековечивании памяти своего супруга, гвардии старшего лейтенанта Артема Щербакова.
— Мы на себя должны брать вопросы документооборота, справок и всей бюрократии, а не обременять этим родственников погибших Героев, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава региона поручил мэру Хабаровска организовать работу по увековечению имени гвардии старшего лейтенанта Щербакова, награжденного «Орденом Мужества»: установить парту Героя, мемориальную доску в школе № 16 в Хабаровске, внести сведения в электронную Книгу памяти участников СВО Центра патриотического воспитания г. Хабаровска, установить информационные баннеры.
Ещё одно поручение глава региона дал начальнику главного управления губернатора и правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Мальковскому. Ему поставлена задача обеспечить взаимодействие с командованием Восточного военного округа по вопросу выплат семье погибшего Героя и с военным комиссариатом края по вопросу оформления необходимых документов и получения семьей федеральных выплат.