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Posted 11 ноября, 10:17

Published 11 ноября, 10:17

Modified 11 ноября, 10:19

Updated 11 ноября, 10:19

Холодные ночи и осадки ожидаются в Приморском крае

До -12 и осадки: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

11 ноября 2024, 10:17
Фото: 1MI.

Холодные ночи и осадки ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
12 ноября в Приморье будет облачно, местами возможны осадки. Температура в отдельных районах упадет до -12°С.

12 ноября погодные условия в Приморье будут зависеть от приближения атмосферного фронта. Местами пройдет слабый или умеренный дождь. Ночью на дорогах возможна гололедица. Ветер ночью будет южный умеренный, днём северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный ветер. Температура воздуха ночью от +5 до -12°С, а днём от -1 до +10°C.

Во Владивостоке ночью будет облачно, возможен небольшой дождь. Днем ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью будет южный умеренный до сильного, днем северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +5°C, а днем от +8 до +10°C.

В Уссурийске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью южный, днем северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью от 0 до +2°C, а днем от +7 до +9°C.

В Находке ночью прогнозируется облачная погода, возможен слабый дождь. Днем ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью будет слабым или умеренным, а днем — сильным северо-западным. Температура воздуха ночью будет от 0 до +2°C, а днем от +9 до +11°C.

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