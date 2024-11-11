До -12 и осадки: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Во Владивостоке ночью будет облачно, возможен небольшой дождь. Днем ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью будет южный умеренный до сильного, днем северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +5°C, а днем от +8 до +10°C.