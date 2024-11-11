До -12 и осадки: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Posted 11 ноября, 10:17
Published 11 ноября, 10:17
Modified 11 ноября, 10:19
Updated 11 ноября, 10:19
12 ноября погодные условия в Приморье будут зависеть от приближения атмосферного фронта. Местами пройдет слабый или умеренный дождь. Ночью на дорогах возможна гололедица. Ветер ночью будет южный умеренный, днём северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный ветер. Температура воздуха ночью от +5 до -12°С, а днём от -1 до +10°C.
Во Владивостоке ночью будет облачно, возможен небольшой дождь. Днем ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью будет южный умеренный до сильного, днем северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +5°C, а днем от +8 до +10°C.
В Уссурийске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью южный, днем северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью от 0 до +2°C, а днем от +7 до +9°C.
В Находке ночью прогнозируется облачная погода, возможен слабый дождь. Днем ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью будет слабым или умеренным, а днем — сильным северо-западным. Температура воздуха ночью будет от 0 до +2°C, а днем от +9 до +11°C.