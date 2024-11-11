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Posted 11 ноября, 01:49

Published 11 ноября, 01:49

Modified 11 ноября, 04:05

Updated 11 ноября, 04:05

В Приморском крае медики спасли жизнь пациенту с инфарктом и инсультом

Дважды спасли жизнь медики жителю Приморского края

11 ноября 2024, 01:49
Фото: 1MI.

В Приморском крае медики спасли жизнь пациенту с инфарктом и инсультом

Сюжет
Медицина
В Приморском крае пожилого мужчину вытянули с того света специалисты Находкинской больницы.

В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края рассказали: в Находкинскую городскую больницу поступил пациент с острым инфарктом: пожилой мужчина четыре дня терпел острую боль в груди, пока всё же решился обратиться к врачам. Меж тем тромбы перекрыли артерии сердца, его клетки начали отмирать.

Молодой врач — эндоваскулярный хирург Дарья Егорова детально обследовала сердце больного на аппарате ангиографии и сделала операцию, восстановив кровоток.

Но беда в данном случае не пришла одна. У пациента нарушилась речь, оказалась парализованной правая часть тела, а это явные признаки инсульта. Начал развиваться отек мозга. Во второй раз в борьбу за здоровье пациента вступил нейрохирург Александр Бойко. Современное оборудование позволило ему удалить гематомы и не задеть жизненно важные ткани.

— Инсульт и инфаркт и по отдельности — серьёзная опасность для человека, а вместе — это почти наверняка смерть, — рассказал главный врач Находкинской городской больницы Андрей Кузьмин. — Ещё несколько лет назад спасти такого больного было бы невозможно. Но сегодня, благодаря высокой квалификации наших сотрудников и современному оборудованию пациент своевременно получил эффективное лечение.

В данный момент — менее чем через три недели после операции — пожилой мужчина выписан из стационара. Чувствует он себя неплохо, возросла мышечная сила в конечностях и восстанавливается речь.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как врачи в Приморье спасли двухлетнюю малышку.

Ради жизни ребёнка: приморские врачи спасли двухлетнюю малышку
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#Новости#Общество#Находка#Медицина#Здоровье#Приморский край
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