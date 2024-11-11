Дважды спасли жизнь медики жителю Приморского края

Posted 11 ноября, 01:49
Published 11 ноября, 01:49
Modified 11 ноября, 04:05
Updated 11 ноября, 04:05
В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края рассказали: в Находкинскую городскую больницу поступил пациент с острым инфарктом: пожилой мужчина четыре дня терпел острую боль в груди, пока всё же решился обратиться к врачам. Меж тем тромбы перекрыли артерии сердца, его клетки начали отмирать.
Молодой врач — эндоваскулярный хирург Дарья Егорова детально обследовала сердце больного на аппарате ангиографии и сделала операцию, восстановив кровоток.
Но беда в данном случае не пришла одна. У пациента нарушилась речь, оказалась парализованной правая часть тела, а это явные признаки инсульта. Начал развиваться отек мозга. Во второй раз в борьбу за здоровье пациента вступил нейрохирург Александр Бойко. Современное оборудование позволило ему удалить гематомы и не задеть жизненно важные ткани.
— Инсульт и инфаркт и по отдельности — серьёзная опасность для человека, а вместе — это почти наверняка смерть, — рассказал главный врач Находкинской городской больницы Андрей Кузьмин. — Ещё несколько лет назад спасти такого больного было бы невозможно. Но сегодня, благодаря высокой квалификации наших сотрудников и современному оборудованию пациент своевременно получил эффективное лечение.
В данный момент — менее чем через три недели после операции — пожилой мужчина выписан из стационара. Чувствует он себя неплохо, возросла мышечная сила в конечностях и восстанавливается речь.
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