Дважды спасли жизнь медики жителю Приморского края

Но беда в данном случае не пришла одна. У пациента нарушилась речь, оказалась парализованной правая часть тела, а это явные признаки инсульта. Начал развиваться отек мозга. Во второй раз в борьбу за здоровье пациента вступил нейрохирург Александр Бойко. Современное оборудование позволило ему удалить гематомы и не задеть жизненно важные ткани.