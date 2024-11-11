Громкая история атаки на автобус получила продолжение в Приморском крае

Posted 11 ноября, 00:21
Published 11 ноября, 00:21
Modified 11 ноября, 03:02
Updated 11 ноября, 03:02
Второй день подряд в регионе бурно обсуждают разгром общественного автобуса в Артеме. В пресс-службе следственного комитета России по Приморью сообщили о задержании двух подростков, причастных к нападению.
Напомним, 9 ноября молодые люди закидали маршрутку камнями около остановки «Фабрика пианино».
Сотрудники следкома задержали двоих подозреваемых, — юных горожан 15-ти и 16-ти лет. Сейчас решается вопрос об их дальнейшей судьбе.
«В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства, в отношении задержанных решается вопрос о заключения их под стражу, соответствующее ходатайство направлено в суд», — отметили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус полностью выгорел на территории автопарка во Владивостоке.