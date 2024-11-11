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Posted 11 ноября, 00:21

Published 11 ноября, 00:21

Modified 11 ноября, 03:02

Updated 11 ноября, 03:02

Опубликованы новые данные о резонансном нападении на маршрутку в Приморье

Громкая история атаки на автобус получила продолжение в Приморском крае

11 ноября 2024, 00:21
Фото: svodka25.

Опубликованы новые данные о резонансном нападении на маршрутку в Приморье

Сюжет
Подростки
В Приморском крае кипят страсти вокруг разгромленного пассажирского автобуса. Выяснилось, что следователи задержали двоих причастных к возмутительному инциденту.

Второй день подряд в регионе бурно обсуждают разгром общественного автобуса в Артеме. В пресс-службе следственного комитета России по Приморью сообщили о задержании двух подростков, причастных к нападению.

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Напомним, 9 ноября молодые люди закидали маршрутку камнями около остановки «Фабрика пианино».

Сотрудники следкома задержали двоих подозреваемых, — юных горожан 15-ти и 16-ти лет. Сейчас решается вопрос об их дальнейшей судьбе.

«В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства, в отношении задержанных решается вопрос о заключения их под стражу, соответствующее ходатайство направлено в суд», — отметили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус полностью выгорел на территории автопарка во Владивостоке.

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