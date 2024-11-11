Ищите объезд: движение по одному из ж/д переездов перекроют в Приморье

Posted 11 ноября, 08:55
Published 11 ноября, 08:55
Modified 11 ноября, 08:57
Updated 11 ноября, 08:57
Движение транспорта ограничат на железнодорожном переезде в районе станции Океанская. Связано это с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в администрации.
С 22:00 13 ноября до 7:00 14 ноября движение автотранспорта через ж/д на станции Океанская будет ограничено.
Альтернативный вариант объезда организуют через остановку Спутник.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее изучить вариант объезда.