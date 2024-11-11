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Posted 11 ноября, 08:55

Published 11 ноября, 08:55

Modified 11 ноября, 08:57

Updated 11 ноября, 08:57

Движение автомобилей приостановят на одном из ж/д переездов в Приморском крае

Ищите объезд: движение по одному из ж/д переездов перекроют в Приморье

11 ноября 2024, 08:55
Фото: 1MI.

Движение автомобилей приостановят на одном из ж/д переездов в Приморском крае

Автомобилистов Приморья предупреждают: один из ж/д переездов закроют на несколько часов. Объезд уже приготовили — на соседней станции.

Движение транспорта ограничат на железнодорожном переезде в районе станции Океанская. Связано это с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в администрации.

С 22:00 13 ноября до 7:00 14 ноября движение автотранспорта через ж/д на станции Океанская будет ограничено.

Альтернативный вариант объезда организуют через остановку Спутник.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее изучить вариант объезда.

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#Новости#Общество#Владивосток#Транспорт#Железнодорожный переезд#Приморский край#Приморье#Объезд#Ремонтные работы
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