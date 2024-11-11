К юбилейному Восточному экономическому форуму начали готовиться в Приморском крае

Posted 11 ноября, 04:26
Published 11 ноября, 04:26
Modified 11 ноября, 04:28
Updated 11 ноября, 04:28
Подготовку к 10-му юбилейному Восточному экономическому форуму начали в Приморском крае. Мероприятие пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Призван он показать достижения Приморья за последние годы, а также стать площадкой для создания инструментов продвижения экономики Дальневосточного региона и всей России.
Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что ВЭФ уже является средством развития макрорегиона и всей страны: на форуме поднимаются стратегические вопросы развития ДФО и Азиатско-Тихоокеанского региона. Полпред отметил, что решения, которые принимают на ВЭФ, направлены на то, чтобы превратить Дальний Восток в точку притяжения для инвесторов, профессионалов во многих областях, а также для студентов и молодых специалистов с активной жизненной позицией. Форум позволяет укрепить международное сотрудничество, укрепить контакты с другими государствами, а также привлечь новые инвестиции в макрорегион.
На ВЭФ-2024 заключили более 40 соглашений в интересах Приморского края, из них пять — инвестиционные, общей суммой 37 миллиардов рублей. Также павильон Приморья на ВЭФ признали лучшим по мнению экспертов и итогам онлайн-голосования. Всего за время работы выставки «Улица Дальнего Востока» ее посетили более 10 тысяч человек.
О начале подготовки к проведению юбилейного форума в Приморье рассказал губернатор края Олег Кожемяко. Глава региона отметил, что Правительство будет рассказывать о ключевых достижениях и основных проектах региона, призванных менять облик Приморья к лучшему. Важно также продемонстрировать инвестиционную привлекательность Приморья и выгодные условия ведения бизнеса в крае. Оформление павильона Приморья на «Улице Дальнего Востока» начали продумывать заранее.
Всего на прошедших форумах с 2015 по 2024 годы подписали 2480 соглашений на общую сумму свыше 29 триллионов рублей. Основные направления включают в себя строительство новой инфраструктуры, развитие энергетики, транспортной и логистической сетей и социально-экономическое развитие регионов России.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда пройдет Восточный экономический форум в 2025 году.