К юбилейному Восточному экономическому форуму начали готовиться в Приморском крае

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что ВЭФ уже является средством развития макрорегиона и всей страны: на форуме поднимаются стратегические вопросы развития ДФО и Азиатско-Тихоокеанского региона. Полпред отметил, что решения, которые принимают на ВЭФ, направлены на то, чтобы превратить Дальний Восток в точку притяжения для инвесторов, профессионалов во многих областях, а также для студентов и молодых специалистов с активной жизненной позицией. Форум позволяет укрепить международное сотрудничество, укрепить контакты с другими государствами, а также привлечь новые инвестиции в макрорегион.