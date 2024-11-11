vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 04:26

Published 11 ноября, 04:26

Modified 11 ноября, 04:28

Updated 11 ноября, 04:28

К юбилейному Восточному экономическому форуму начали готовиться в Приморском крае

К юбилейному Восточному экономическому форуму начали готовиться в Приморском крае

11 ноября 2024, 04:26
Фото: Правительство Приморского края.
Сюжет
Восточный экономический форум
Подготовку к ВЭФ-2025 начали в Приморье. Форум покажет достижения региона за последние несколько лет, а также позволит создать новые точки роста для экономики Дальнего Востока.

Подготовку к 10-му юбилейному Восточному экономическому форуму начали в Приморском крае. Мероприятие пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Призван он показать достижения Приморья за последние годы, а также стать площадкой для создания инструментов продвижения экономики Дальневосточного региона и всей России.

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что ВЭФ уже является средством развития макрорегиона и всей страны: на форуме поднимаются стратегические вопросы развития ДФО и Азиатско-Тихоокеанского региона. Полпред отметил, что решения, которые принимают на ВЭФ, направлены на то, чтобы превратить Дальний Восток в точку притяжения для инвесторов, профессионалов во многих областях, а также для студентов и молодых специалистов с активной жизненной позицией. Форум позволяет укрепить международное сотрудничество, укрепить контакты с другими государствами, а также привлечь новые инвестиции в макрорегион.

Фото: Правительство Приморского края

На ВЭФ-2024 заключили более 40 соглашений в интересах Приморского края, из них пять — инвестиционные, общей суммой 37 миллиардов рублей. Также павильон Приморья на ВЭФ признали лучшим по мнению экспертов и итогам онлайн-голосования. Всего за время работы выставки «Улица Дальнего Востока» ее посетили более 10 тысяч человек.

О начале подготовки к проведению юбилейного форума в Приморье рассказал губернатор края Олег Кожемяко. Глава региона отметил, что Правительство будет рассказывать о ключевых достижениях и основных проектах региона, призванных менять облик Приморья к лучшему. Важно также продемонстрировать инвестиционную привлекательность Приморья и выгодные условия ведения бизнеса в крае. Оформление павильона Приморья на «Улице Дальнего Востока» начали продумывать заранее.

Всего на прошедших форумах с 2015 по 2024 годы подписали 2480 соглашений на общую сумму свыше 29 триллионов рублей. Основные направления включают в себя строительство новой инфраструктуры, развитие энергетики, транспортной и логистической сетей и социально-экономическое развитие регионов России.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда пройдет Восточный экономический форум в 2025 году.

Выяснилось, когда пройдет ВЭФ-2025 во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Хамам и почти миллион за «квадрат»: ТОП самых дорогих квартир во Владивостоке — фотоВыходные на зависть: ночная жизнь привела приморца в руки полицииНе все живые крабы одинаково полезны — Россельхознадзор выявил нарушения в Приморье
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Восточный экономический форум#Приморский край#Приморье#ВЭФ-2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика