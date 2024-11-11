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Posted 11 ноября, 07:34

Published 11 ноября, 07:34

Modified 11 ноября, 07:36

Updated 11 ноября, 07:36

Мужчина купается на одном из лучших пляжей Приморского края в ноябре

Куртки vs плавки: купальный сезон продолжается на популярном пляже в Приморье — видео

11 ноября 2024, 07:34
Фото: vostokmedia.com.

Мужчина купается на одном из лучших пляжей Приморского края в ноябре

Сюжет
Море
В то время как большинство отдыхающих уже переоделись в зимние наряды, один смельчак решился на заплыв в море. Его веселая выходка попала на видео и вызвала недоумение у жителей Приморского края.

На пляже Рица в Находке купальный сезон продолжается даже в ноябре. Гуляющие на побережье сняли на видео пловца, который резвился в море. Примечательно, мужчина плескался на волнах несмотря на то, что другие приморцы уже переоделись в зимние куртки.

Остается надеяться, либо у купающегося здоровье моржа, либо море все еще теплое, как в августе, что, конечно же, маловероятно.

Видео: Погода 25 регион.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что олень плавал в акватории Приморья и, судя по кадрам, не мог выбраться на сушу.

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