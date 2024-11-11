Куртки vs плавки: купальный сезон продолжается на популярном пляже в Приморье — видео

На пляже Рица в Находке купальный сезон продолжается даже в ноябре. Гуляющие на побережье сняли на видео пловца, который резвился в море. Примечательно, мужчина плескался на волнах несмотря на то, что другие приморцы уже переоделись в зимние куртки.