Куртки vs плавки: купальный сезон продолжается на популярном пляже в Приморье — видео

Posted 11 ноября, 07:34
Published 11 ноября, 07:34
Modified 11 ноября, 07:36
Updated 11 ноября, 07:36
На пляже Рица в Находке купальный сезон продолжается даже в ноябре. Гуляющие на побережье сняли на видео пловца, который резвился в море. Примечательно, мужчина плескался на волнах несмотря на то, что другие приморцы уже переоделись в зимние куртки.
Остается надеяться, либо у купающегося здоровье моржа, либо море все еще теплое, как в августе, что, конечно же, маловероятно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что олень плавал в акватории Приморья и, судя по кадрам, не мог выбраться на сушу.