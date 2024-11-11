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Posted 11 ноября, 06:37

Published 11 ноября, 06:37

Modified 11 ноября, 06:39

Updated 11 ноября, 06:39

Бумажные весточки дарят тепло жителям Приморского края

Лайфхак для сердцеедов: как покорить девушку письмом? — истории жителей Приморья

11 ноября 2024, 06:37
Фото: 1MI.

Бумажные весточки дарят тепло жителям Приморского края

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Почта
В эпоху технологий бумажные письма вновь обретают популярность. Они не только развивают креативность, но и являются трогательным событием как для отправителя, так и для получателя. Корреспондент «Восток-Медиа» поинтересовался у жителей Приморья, какие бумажные письма оставили след в их жизни.

11 ноября жители разных уголков Земли отмечают День написания бумажных писем. Сегодня мы можем выразить свои мысли и чувства на бумаге, создавая уникальные и личные послания для близких. В мире, где электронные сообщения стали повседневностью, бумажные письма напоминают о важности личного общения и тепла, которое они могут передать.

Корреспондент «Восток-Медиа» поинтересовался у жителей Приморского края, когда же они получали душевные весточки по почте.

Жительница Владивостока Александра поведала о последнем письме, которое она получила еще в школе. Отправителем был молодой человек, который ухаживал за девушкой.

«Я сразу обозначила, что ничего не выйдет у нас, но он был настойчив. К слову, один поступок вызвал у меня неподдельное удивление», — отметила горожанка.

В один прекрасный день он засыпал ее сообщениями типа «как дела?», «что нового?», «что планируешь сегодня делать?». В итоге парень понял, что проверка почты не входит в планы собеседницы. Поэтому приморец прямо сказал Александре, чтобы она заглянула в почтовый ящик.

«Письмо пришло только вечером. В послании было приглашение в кино. Это самый милый жест, какой только можно было придумать. Мне кажется, что письма — это нечто большее, чем просто общение. Есть в них что-то трогательное и даже волшебное», — поделилась девушка.
Фото: vostokmedia.com

Екатерина из дальневосточной столицы в первый и последний раз получила конверт с письмами на втором курсе. В середине августа 2012 года девушка уехала в другую страну почти на два месяца. В это время у лучшей подруги начался волнительный период в жизни.

«Мы редко переписывались из-за разницы во времени, но она нашла способ, как делиться со мной переживаниями и важными моментами», — рассказала Екатерина.

Пока подруга проживала за пределами страны, ее приятельница писала письма. В середине октября девушка вернулась в Россию и получила конверт размером А4, наполненный посланиями.

«Сегодня, когда достала письма и пробежала глазами по листочкам, окунулась в невероятную ностальгию. Послания на бумаге — это магия! Пишите письма тем, кто далеко и кого вы любите. Сообщения — это удобный и прогрессивный вид связи, но мысли, написанные от руки — это что-то невероятное», — проговорила девушка.
Фото: vostokmedia.com

В советское время люди писали друг другу письма намного чаще. Более того, они прикрепляли к ним фотографии. Елена из Спасска-Дальнего поделилась своими воспоминаниями о конвертах, в которых кроется большая часть жизни.

«Я сохранила многие послания в первозданном виде, — внутри лежат письма и снимки с подписями. Редко заглядываю в этот ящик, но если руки дотягиваются до него, то ностальгирую долго. В них наша молодость, наша жизнь», — с улыбкой поделилась женщина.

По мнению Елены, письма должны стать вновь актуальными в обществе. Ведь в них вкладывается душа. Они наполнены любовью, а порой даже тоской. Текст написанный от руки может заставить и плакать от счастливых воспоминаний, и рыдать от грусти, которая накрывает даже спустя десятки лет.

Сейчас люди общаются в мессенджерах, шлют друг другу тысячи сообщений. Это несомненно удобно, но СМСки, чаще всего, не несут ничего, кроме информации. А послания, написанные от руки, говорят намного больше, чем слова на цифровых носителях.

День написания бумажных писем — это не просто повод вспомнить о старинной традиции, но и возможность вернуть в нашу жизнь искренность и эмоциональную глубину общения. В мире, где доминируют электронные письма, бумажные послания становятся настоящими сокровищами, наполненными душой и любовью. Напишите письмо своим близким, поделитесь с ними своими мыслями и чувствами — возможно, это станет началом новой традиции в вашей жизни.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рассказали о папах жители региона.

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