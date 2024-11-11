LIFE снял документальный фильм «Куба. Остров свободы»

Куба была значимым стратегическим партнером СССР и получала от него различные товары, продукты и помощь в развитии инфраструктуры. Несмотря на распад СССР, отношения между странами сохранили свою теплоту и доверительность. В настоящее время Россия и Куба активно восстанавливают и усиливают взаимовыгодные связи.