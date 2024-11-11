LIFE снял документальный фильм «Куба. Остров свободы»

Posted 11 ноября, 12:21
Published 11 ноября, 12:21
Modified 11 ноября, 12:21
Updated 11 ноября, 12:21
В документальной ленте описываются история двусторонних отношений, аспекты экономического взаимодействия, личные связи и совместные проекты, способствующие укреплению многополярности в мировом сообществе.
Куба была значимым стратегическим партнером СССР и получала от него различные товары, продукты и помощь в развитии инфраструктуры. Несмотря на распад СССР, отношения между странами сохранили свою теплоту и доверительность. В настоящее время Россия и Куба активно восстанавливают и усиливают взаимовыгодные связи.
Оскар Хулиан Вильяр Барросо, профессор Гаванского университета, подчеркнул, что видит значительный потенциал в близости менталитетов двух стран и в возможностях России, которые зачастую остаются недооцененными самими россиянами. По его мнению, для создания нового мирового порядка требуется лишь политическая решимость.
Сегодня Россия и Куба развивают совместную торговлю и научно-техническое сотрудничество. В фильме освещаются меры, предпринимаемые Россией для помощи Кубе в преодолении последствий экономической блокады, введенной США.
Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Куба Виктор Коронелли, Россия в настоящее время занимается обновлением старейшего металлургического завода на Кубе, последний раз модернизированного еще в советскую эпоху. Кроме того, Виктор Коронелли отметил, что Россия ежегодно выделяет Кубе 100 стипендий для обучения в российских вузах.
Авторы фильма также показали значимость туризма как одного из главных источников экономической поддержки Кубы. В 2023 году остров посетило 185 тысяч россиян, несмотря на длительный 13-часовой перелет. Куба привлекает туристов своими великолепными пляжами и уникальным соединением культур СССР, Испании и США, создающим ее неповторимый образ.
Более подробно о взаимоотношениях России и Кубы можно узнать, посмотрев фильм «Куба. Остров свободы» документального цикла «Новый мир».