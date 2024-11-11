Новый человек родился: какие выплаты могут получить жители Приморья?

Posted 11 ноября, 04:50
Published 11 ноября, 04:50
Modified 11 ноября, 04:50
Updated 11 ноября, 04:50
По данным Росстата, по состоянию на 4 сентября 2024 года в Приморском крае появилось на свет 7 434 новых приморца, и каждой из семей, в которой родился малыш, новый житель Приморья, положены те или иные выплаты. Правительство региона уделяет большое внимание заботе о приморских семьях с детьми. Эксперты рассказывают, на какие меры поддержки могут рассчитывать новоиспеченные родители.
Специалист регионального отделения Социального фонда России Ольга Мордовина отмечает, что это пособие, которые выплачивается единоразово при рождении в семье ребенка, является самым массовым в Приморье. На нее могут рассчитывать как работающие, так и безработные родители малыша, а также опекуны, усыновители и приемные родители.
«Самое главное, что делает эту выплату столь популярной то, что пособие положено семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Выплата осуществляется с учетом районного коэффициента и составляет в Приморском крае 29 525 рублей», — рассказала Ольга Мордовина.
Уточняется, что если один из родителей работает, то пособие начислится ему. Если в семье родилась двойня, тройня и более детей, то расчет пособия будет производиться на каждого родившегося ребенка.
Ольга Мордовина уточнила, что работающему родителю пособие назначается отделением фонда без заявления на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка и сведений от работодателя. Родителям нужно только оформить свидетельство о рождении ребенка.
Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление на портале Госуслуг, либо в клиентскую службу СФР по месту жительства, либо в МФЦ. Важно отметить, что обратиться за получением пособия необходимо в первые шесть месяцев после рождения малыша.
Еще одно популярное пособие, которое получают женщины, родившие ребенка вне зависимости от того, работают они или нет, это пособие по беременности и родам.
«Работающие женщины заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам подают своему работодателю. Из числа неработающих женщин это пособие могут оформить беременная или родившая женщина, уволенная с работы в связи с ликвидацией организации», — уточнила Ольга Мордовина.
Для уволенных по ликвидации компании пособие носит заявительный характер. Заявление подается в отделение Соцфонда в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Выплата производится однократно за весь период декретного отпуска.
При расчете ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка уже есть свои нюансы. Единое пособие, как его называют специалисты, устанавливается на детей в возрасте от 0 до 17 лет и назначается на основе комплексной оценки нуждаемости семьи, то есть с учетом их доходов и имущества.
Эта оценка учитывает все движимое и недвижимое имущество, но главное — среднедушевой доход семьи, который не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в регионе.
«В нашем крае в 2024 году этот показатель составляет 18 389 рублей. Размер пособия дифференцированный, он устанавливается в размере — 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка в крае (19 029 рублей). Кстати, на 2025 год установлена уже новая величина прожиточного минимума, она значительно превышает размер этого года, поэтому многие семьи, которые не смогли в этом году пройти оценку на получение пособия, возможно смогут пройти отбор по доходам в следующем году», — пояснила эксперт.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет тоже имеет свои особенности. На него имеют право работающие, а также при определенных обстоятельствах неработающие приморцы, причем не только родители.
«Чаще всего эту выплату получает мама, однако законом предусмотрено, что пособие может получать отец ребенка или другие родственники, например, бабушка, при условии, что она в настоящее время работает и при этом именно она осуществляет уход за ребенком. Работающие родители могут одновременно на одного и того же ребенка получать и выплату по уходу до полутора лет, и единое пособие. При этом выплата пособия не прекращается, если родитель прерывает отпуск и выходит на работу или трудится у другого работодателя», — разъяснила Ольга Мордовина.
Для неработающих пособие тоже предусмотрено, но не для всех. Из числа неработающих родителей пособие может быть установлено уволенным в период отпуска по уходу за ребенком родителям или опекунам; уволенным в период беременности или отпуска по беременности и родам матерям в связи с ликвидацией организаций; неработающим родителям либо опекунам ребенка до 1,5 лет, обучающимся на очных отделениях.
С 2020-го года материнский (семейный) капитал выплачивается уже не только семьям. Где родился второй или последующие дети, но и первенец. Для того, чтобы оформить сертификат, никаких заявлений писать не нужно, он оформится Социальным фондом в проактивном режиме — на основании сведений, поступивших из ЗАГС. Сертификат направляется в Личный кабинет мамы на портале Госуслуг.
«Размер материнского капитала в связи с рождением второго ребенка до 2020 года или рождением первого ребенка составляет более 630 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семье, ранее получившей сертификат на первенца, размер капитала увеличится на 202 тысячи рублей. Материнский капитал в связи с рождением второго ребенка после 2020 года составляет 833 тысячи рублей», — отметила специалист соцфонда.
При этом, семьи могут получать ежемесячные выплаты из маткапитала, но эта опция доступна не для всех. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов (в Приморье этот «порог» составляет 36 778 рублей) могут сразу после рождения ребенка обратиться в краевое отделение Фонда за ежемесячной выплатой из средств маткапитала.
«Ее размер в настоящее время в Приморье — 19 029 рублей в месяц. Выплата осуществляется до исполнения ребенку трех лет. Заявление удобнее подать в электронной форме на портале Госуслуг», — уточнила Ольга Мордовина.
Малышам военнослужащих по призыву или мобилизованных предусмотрено ежемесячное пособие. Оно выдается также, если папа учится на первом курсе военного училища. На эту выплату имеют право мама либо родственник, который осуществляет уход за ребенком до трех лет, например, бабушка или дедушка. Размер пособия в текущем году в регионе составляет 20 038 рублей. Заявление можно подать через портал Госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда.
Специалист министерства труда и социальной политики Приморья Ксения Леорда рассказала, что в регионе установлены выплаты при рождении в семье первого ребенка. Это единовременная выплата и доплата к единовременной выплате. Пособия предоставляются женщине, имеющей российское гражданство и постоянную регистрацию в Приморском крае на дату рождения ребенка. Обратиться за предоставлением выплат необходимо в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Подать заявление можно через Региональный портал Госуслуг или МФЦ.
«Обращаю внимание, что единовременная выплата предоставляется независимо от возраста матери. Доплата к единовременной выплате предоставляется женщинам в возрасте от 18 до 25 лет. Например, если женщина на дату подачи заявления достигла возраста 25 лет, право на предоставление доплаты отсутствует, но в данном случае женщина имеет право на единовременную выплату», — отметила Ксения Леорда.
При начислении выплат не учитываются доходы и имущество семьи. Сведения о рождении ребенка, о регистрации матери запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия, за исключением согласия заявителя на обработку персональных данных первого ребенка.
Есть и нюансы. Выплаты нельзя получить по временной регистрации (по месту пребывания), а только по постоянной прописке, то есть регистрации по месту жительства. Если такой регистрации нет, то факт проживания в Приморском крае на дату рождения ребенка устанавливается в судебном порядке. За помощью в составлении искового заявления можно обратиться в органы социальной защиты.
В 2024 году размер единовременной выплаты составляет двукратную величину прожиточного минимума для детей — 38 058 рублей. Доплата к единовременной выплате устанавливается в таком размере, чтобы сумма единовременной выплаты и доплаты составляла 50 000 рублей.
«То есть, расчет доплаты следующий: 50 000 — 38 058 (размер единовременной выплаты) = 11 942 рублей (размер доплаты)», — пояснила эксперт.
Кроме этих выплат семья, в которой родился малыш, получает электронный сертификат «Подарок новорожденному» в размере 10 000 рублей. Воспользоваться указанной мерой могут семьи, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума, которая составляет 18 389 рублей. Еще одно обязательное условие — наличие карты «МИР», именно к ней будет связываться электронный сертификат.
«Обратиться с заявлением о предоставлении сертификата можно в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Подать заявление можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг либо через МФЦ. Срок действия сертификата составляет шесть месяцев, в течение этого срока можно приобрести товары, необходимые для ребенка в первые месяцы его жизни», — пояснила Ксения Леорда.
Она обратила внимание, что сертификат «Подарок новорожденному» предоставляется независимо от очередности рождения ребенка, а по факту его рождения. То есть эта мера поддержки предоставляется как при рождении первого ребенка, так и второго, третьего и последующих детей.
Специалисты отмечают, что большая часть выплат семьям с детьми назначается по принципу социального казначейства. Это значит, что приморцам будет достаточно подать заявление в электронном виде, а остальные необходимые сведения запрашиваются самостоятельно по межведомственному взаимодействию либо берутся из информационных систем. Это очень удобно тем, что родителям не нужно обивать пороги кабинетов, чтобы собрать необходимый пакет документов.