Новый человек родился: какие выплаты могут получить жители Приморья?

Для неработающих пособие тоже предусмотрено, но не для всех. Из числа неработающих родителей пособие может быть установлено уволенным в период отпуска по уходу за ребенком родителям или опекунам; уволенным в период беременности или отпуска по беременности и родам матерям в связи с ликвидацией организаций; неработающим родителям либо опекунам ребенка до 1,5 лет, обучающимся на очных отделениях.