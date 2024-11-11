Один погиб, трое в больнице: в аварии с лобовым столкновением разбираются в Приморье

Оба водителя и 60-летний пассажир Suzuki Escudo получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Стаж вождения рулевой Nissan Cefiro составляет 9 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2024 году ее не привлекали. По факту ДТП Госавтоинспекция проводят проверку.