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Posted 11 ноября, 06:29

Published 11 ноября, 06:29

Modified 11 ноября, 06:31

Updated 11 ноября, 06:31

Серьезное ДТП унесло жизнь мужчины в Приморском крае

Один погиб, трое в больнице: в аварии с лобовым столкновением разбираются в Приморье

11 ноября 2024, 06:29
Фото: prim_police.

Серьезное ДТП унесло жизнь мужчины в Приморском крае

Сюжет
Травмы
Машину вынесло на встречку на трассе «Шкотово — Партизанск» в Приморье. Последствия оказались пугающими.

В Шкотовском районе на трассе «Шкотово — Партизанск» девушка-водитель Nissan Cefiro не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и врезалась в Suzuki Escudo, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморью. В результате от полученных травм скончался пассажир Nissan.

Оба водителя и 60-летний пассажир Suzuki Escudo получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Стаж вождения рулевой Nissan Cefiro составляет 9 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2024 году ее не привлекали. По факту ДТП Госавтоинспекция проводят проверку.

Фото: prim_police

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркивают, что по действующему законодательству наказание за выезд на встречную полосу составляет 5 тысяч рублей или лишение права на управление транспортными средствами до полугода.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой пострадал пятимесячный ребенок.

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