Один погиб, трое в больнице: в аварии с лобовым столкновением разбираются в Приморье

Posted 11 ноября, 06:29
Published 11 ноября, 06:29
Modified 11 ноября, 06:31
Updated 11 ноября, 06:31
В Шкотовском районе на трассе «Шкотово — Партизанск» девушка-водитель Nissan Cefiro не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и врезалась в Suzuki Escudo, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморью. В результате от полученных травм скончался пассажир Nissan.
Оба водителя и 60-летний пассажир Suzuki Escudo получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Стаж вождения рулевой Nissan Cefiro составляет 9 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2024 году ее не привлекали. По факту ДТП Госавтоинспекция проводят проверку.
Сотрудники Госавтоинспекции подчеркивают, что по действующему законодательству наказание за выезд на встречную полосу составляет 5 тысяч рублей или лишение права на управление транспортными средствами до полугода.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой пострадал пятимесячный ребенок.