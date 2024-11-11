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Posted 11 ноября, 02:41

Published 11 ноября, 02:41

Modified 11 ноября, 02:43

Updated 11 ноября, 02:43

Девять пунктов ГАИ приостановят работу в Приморском крае

Отделения ГАИ закроются в девяти городах Приморья — подробности

11 ноября 2024, 02:41
Фото: vostokmedia.com.

Девять пунктов ГАИ приостановят работу в Приморском крае

Сюжет
Дальнегорск
Регистрационные пункты Госавтоинспекции закроют свои двери на один день во многих городах Приморья. Где и почему? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

20 ноября 2024 года жители Приморья не смогут попасть на прием в отделениях ГАИ, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Такое решение было принято в связи со служебной необходимостью, отметили в полиции.

В каких отделениях автомобилисты не смогут зарегистрировать свои машины и пройти техосмотр транспорта?

  • г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 152;
  • г. Находка, ул. Пограничная, д. 100;
  • г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 27а;
  • г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 4;
  • г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 7/1;
  • г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, д. 103;
  • г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, д. 18;
  • г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 60;
  • г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 35в.

Стоит отметить, что регистрационный пункт в дальневосточной столице, находящийся на проспекте 100-летия Владивостока в доме №148, будет работать без изменений в графике.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Приморья не смог получить автоправа.

Житель Владивостока не смог получить автоправа — что происходит с ГАИ?
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