Отделения ГАИ закроются в девяти городах Приморья — подробности

Девять пунктов ГАИ приостановят работу в Приморском крае

Сюжет Дальнегорск

Регистрационные пункты Госавтоинспекции закроют свои двери на один день во многих городах Приморья. Где и почему? — узнаете в материале «Восток-Медиа».