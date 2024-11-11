Отделения ГАИ закроются в девяти городах Приморья — подробности

Posted 11 ноября, 02:41
Published 11 ноября, 02:41
Modified 11 ноября, 02:43
Updated 11 ноября, 02:43
20 ноября 2024 года жители Приморья не смогут попасть на прием в отделениях ГАИ, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Такое решение было принято в связи со служебной необходимостью, отметили в полиции.
В каких отделениях автомобилисты не смогут зарегистрировать свои машины и пройти техосмотр транспорта?
Стоит отметить, что регистрационный пункт в дальневосточной столице, находящийся на проспекте 100-летия Владивостока в доме №148, будет работать без изменений в графике.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Приморья не смог получить автоправа.