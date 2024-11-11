Примавтодор: к зиме готов, дорожные работы идут постоянно — видео

— На минувшей неделе в Приморье выпал первый снег, — рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства. — Дорожники работали над обеспечением безопасности на трассах. Очищали проезжую часть от снега и льда, распределяли противогололёдные материалы. Для борьбы с гололёдом и снежным накатом Примавтодор заготовил более 2,5 тысячи тонн технической соли, свыше четырёх тысяч тонн песко-солевой смеси, 160 тонн высокоэффективного реагента. Была готова к работе и вся необходимая техника.