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Posted 11 ноября, 00:30

Published 11 ноября, 00:30

Modified 11 ноября, 00:32

Updated 11 ноября, 00:32

Дорожные работы продолжаются в Приморском крае

Примавтодор: к зиме готов, дорожные работы идут постоянно — видео

11 ноября 2024, 00:30
Фото: primorskyru.

Дорожные работы продолжаются в Приморском крае

Сюжет
Дороги
Рабочие бригады «Примавтодора» и подрядные организации продолжают дорожные работы в крае. На прошлой неделе в Приморье выпал снег, не обошлось и без гололёда. Но дорожники со всем справились.

— На минувшей неделе в Приморье выпал первый снег, — рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства. — Дорожники работали над обеспечением безопасности на трассах. Очищали проезжую часть от снега и льда, распределяли противогололёдные материалы. Для борьбы с гололёдом и снежным накатом Примавтодор заготовил более 2,5 тысячи тонн технической соли, свыше четырёх тысяч тонн песко-солевой смеси, 160 тонн высокоэффективного реагента. Была готова к работе и вся необходимая техника.

Видео: primorskyru.

Также в пресс-службе ведомства сообщили, как идут дорожные работы на всей территории Приморья. В часности, они завершены на объезде аварийного моста перед селом Старогордеевка (трасса Осиновка — Рудная Пристань), проезжая часть расширена до двух полос, теперь там могут разъехаться два автомобиля. Следующий этап — обустройство проезда в районе села Таёжка.

Новые мосты на месте аварийных возведут в следующем году.

Готовится к укладке асфальта мост между Липовцами и Пограничным. В данный момент там укладывается покрытие из фибробетона. Укладывают асфальт (работы близки к завершению) на дороге Покровка — Новогеоргиевка. К концу ноября будет заасфальтировано более 19 километров. Работы ведёт подрядная организация.

Ранее «Восток-Медиа» советовало приморцам, как подготовить автомобиль к зиме.

Как подготовить автомобиль к зиме в Приморском крае: советы для автомобилистов
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Дороги#Дорожные работы#Приморский край
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