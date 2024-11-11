Примавтодор: к зиме готов, дорожные работы идут постоянно — видео

Posted 11 ноября, 00:30
Published 11 ноября, 00:30
Modified 11 ноября, 00:32
Updated 11 ноября, 00:32
— На минувшей неделе в Приморье выпал первый снег, — рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства. — Дорожники работали над обеспечением безопасности на трассах. Очищали проезжую часть от снега и льда, распределяли противогололёдные материалы. Для борьбы с гололёдом и снежным накатом Примавтодор заготовил более 2,5 тысячи тонн технической соли, свыше четырёх тысяч тонн песко-солевой смеси, 160 тонн высокоэффективного реагента. Была готова к работе и вся необходимая техника.
Также в пресс-службе ведомства сообщили, как идут дорожные работы на всей территории Приморья. В часности, они завершены на объезде аварийного моста перед селом Старогордеевка (трасса Осиновка — Рудная Пристань), проезжая часть расширена до двух полос, теперь там могут разъехаться два автомобиля. Следующий этап — обустройство проезда в районе села Таёжка.
Новые мосты на месте аварийных возведут в следующем году.
Готовится к укладке асфальта мост между Липовцами и Пограничным. В данный момент там укладывается покрытие из фибробетона. Укладывают асфальт (работы близки к завершению) на дороге Покровка — Новогеоргиевка. К концу ноября будет заасфальтировано более 19 километров. Работы ведёт подрядная организация.
Ранее «Восток-Медиа» советовало приморцам, как подготовить автомобиль к зиме.