Рвануло на скорости: выяснились обстоятельства жесткой аварии на мосту в Приморье

Posted 11 ноября, 05:36
Published 11 ноября, 05:36
Modified 11 ноября, 05:38
Updated 11 ноября, 05:38
Утром в понедельник произошла жесткая авария на низководном мосту во Владивостоке. Водитель Nissan Patrol остановился в крайней правой полосе у ограждения из-за того, что у него на ходу лопнуло колесо, сообщает служба аварийных комиссаров.
На записи с моментом аварии видно, что водитель большегруза вылетел на проезжую часть через лобовое стекло.
Помощь медиков понадобилась водителю грузовика, а также водителю и пассажиру припаркованного внедорожника.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием большегруза во Владивостоке.