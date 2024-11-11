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Posted 11 ноября, 05:36

Published 11 ноября, 05:36

Modified 11 ноября, 05:38

Updated 11 ноября, 05:38

Специалисты рассказали об обстоятельствах серьезного ДТП на мосту в Приморье

Рвануло на скорости: выяснились обстоятельства жесткой аварии на мосту в Приморье

11 ноября 2024, 05:36
Фото: 1MI.

Специалисты рассказали об обстоятельствах серьезного ДТП на мосту в Приморье

Сюжет
Мост
ДТП на низководном мосту в пригороде Владивостока произошло утром в понедельник. Аварийные комиссары рассказали, как все случилось, и что произошло с водителями нескольких авто.

Утром в понедельник произошла жесткая авария на низководном мосту во Владивостоке. Водитель Nissan Patrol остановился в крайней правой полосе у ограждения из-за того, что у него на ходу лопнуло колесо, сообщает служба аварийных комиссаров.

Видео: «Автогарант».

На записи с моментом аварии видно, что водитель большегруза вылетел на проезжую часть через лобовое стекло.

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Помощь медиков понадобилась водителю грузовика, а также водителю и пассажиру припаркованного внедорожника.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием большегруза во Владивостоке.

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