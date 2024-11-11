Восьмибалльные пробки сковали Владивосток — фото

На мосту через Золотой Рог и на подъездах к нему собрались довольно длинные заторы. Очевидцы сообщают, что за мостом, в районе Мариинского театра, произошло ДТП, которое осложняет движение. Еще одна авария случилась прямо на мосту через Золотой Рог, информация о ДТП появилась в популярном сервисе онлайн-карт.