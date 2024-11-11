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Posted 11 ноября, 09:39

Published 11 ноября, 09:39

Modified 11 ноября, 09:41

Updated 11 ноября, 09:41

Движение автомобилей во Владивостоке осложняют несколько аварий и пробки

Восьмибалльные пробки сковали Владивосток — фото

11 ноября 2024, 09:39
Фото: vostokmedia.com.

Движение автомобилей во Владивостоке осложняют несколько аварий и пробки

Сюжет
Пробки
Восьмибалльные пробки осложняют движение во Владивостоке. Заторы растянулись на километры.

Автомобилисты рискуют провести вечер в пробках во Владивостоке. Трафик в городе достиг восьми баллов.

Фото: 2gis

На мосту через Золотой Рог и на подъездах к нему собрались довольно длинные заторы. Очевидцы сообщают, что за мостом, в районе Мариинского театра, произошло ДТП, которое осложняет движение. Еще одна авария случилась прямо на мосту через Золотой Рог, информация о ДТП появилась в популярном сервисе онлайн-карт.

Фото: 2gis

Пробка растянулась до автомобильной развязки на Гоголя. Движение по улице затруднено. У въезда в тоннель перед мостом оба ряда движутся довольно медленно.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезных пробках во Владивостоке.

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