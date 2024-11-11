Вылетел через лобовое стекло: жуткая авария на мосту во Владивостоке попала на видео

Posted 11 ноября, 05:14
Published 11 ноября, 05:14
Modified 11 ноября, 05:16
Updated 11 ноября, 05:16
На низководном мосту произошла авария с участием грузовика и служебной машины. Медики и спасатели прибыли на место инцидента, где собралась огромная пробка.
В новых медиа появились жуткие кадры столкновения. Водитель вылетел из машины вместе с лобовым стеклом. К счастью, рулевой не попал под колеса мимо проезжающих машин. По данным аварийных комиссаров, в происшествии пострадали водитель и пассажир внедорожника. Выпавший из грузовика мужчина тоже получил травмы, но выжил.
Приморцы отреагировали на случившуюся аварию.
«Надеюсь, водитель не сильно пострадал»;
«Скорейшего выздоровления пострадавшим»;
«Какой кошмар! Будто кадр из боевика».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на федеральной трассе между Уссурийском и Владивостоком случилось серьезное ДТП, в котором пострадал пятимесячный ребенок.