Вылетел через лобовое стекло: жуткая авария на мосту во Владивостоке попала на видео

В новых медиа появились жуткие кадры столкновения. Водитель вылетел из машины вместе с лобовым стеклом. К счастью, рулевой не попал под колеса мимо проезжающих машин. По данным аварийных комиссаров, в происшествии пострадали водитель и пассажир внедорожника. Выпавший из грузовика мужчина тоже получил травмы, но выжил.