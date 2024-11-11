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Posted 11 ноября, 05:14

Published 11 ноября, 05:14

Modified 11 ноября, 05:16

Updated 11 ноября, 05:16

Момент столкновения машин на мосту попал на камеру во Владивостоке

Вылетел через лобовое стекло: жуткая авария на мосту во Владивостоке попала на видео

11 ноября 2024, 05:14
Фото: 1MI.

Момент столкновения машин на мосту попал на камеру во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Страшное ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения во Владивостоке. Судя по кадрам, выживший водитель в рубашке родился.

На низководном мосту произошла авария с участием грузовика и служебной машины. Медики и спасатели прибыли на место инцидента, где собралась огромная пробка.

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В новых медиа появились жуткие кадры столкновения. Водитель вылетел из машины вместе с лобовым стеклом. К счастью, рулевой не попал под колеса мимо проезжающих машин. По данным аварийных комиссаров, в происшествии пострадали водитель и пассажир внедорожника. Выпавший из грузовика мужчина тоже получил травмы, но выжил.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Приморцы отреагировали на случившуюся аварию.

«Надеюсь, водитель не сильно пострадал»;
«Скорейшего выздоровления пострадавшим»;
«Какой кошмар! Будто кадр из боевика».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на федеральной трассе между Уссурийском и Владивостоком случилось серьезное ДТП, в котором пострадал пятимесячный ребенок.

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