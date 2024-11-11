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Posted 11 ноября, 03:52

Published 11 ноября, 03:52

Modified 11 ноября, 03:54

Updated 11 ноября, 03:54

Покупка японских автомобилей без посредников снова доступна в Приморском крае

Япония смягчила санкции: какие автомобили станут дешевле для жителей Приморья?

11 ноября 2024, 03:52
Фото: vostokmedia.com.

Покупка японских автомобилей без посредников снова доступна в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
Популярные машины вновь можно приобрести напрямую из страны восходящего солнца. Ослабление ограничений позволит жителям Приморского края покупать излюбленные модели значительно дешевле.

Япония представила список автомобилей, которые можно ввозить в РФ без посредников, сообщает издание Transsibinfo, ссылаясь на слова предпринимателя Алексея Смирнова.

Ранее россиян лишили такой возможности из-за санкций. Под запретом оказались многие модели машин, в том числе гибридные, которые пользуются популярностью среди приморцев.

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Однако азиатские машины вновь можно транспортировать в Россию напрямую. Стоит отметить, что снятие ограничений коснулись только тех авто, которые обладают низкой электромощностью, такие как, Honda Fit и Suzuki Solio

Теперь легкие гибриды от Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan и Honda станут доступнее для жителей края.

К слову, это далеко не первые шаги представителей автопромышленности из Азии по возвращению на российский рынок. Например, корейская компания SsangYong тоже планирует вернуться в РФ уже в 2025 году.

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