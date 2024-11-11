Япония смягчила санкции: какие автомобили станут дешевле для жителей Приморья?

Posted 11 ноября, 03:52
Published 11 ноября, 03:52
Modified 11 ноября, 03:54
Updated 11 ноября, 03:54
Япония представила список автомобилей, которые можно ввозить в РФ без посредников, сообщает издание Transsibinfo, ссылаясь на слова предпринимателя Алексея Смирнова.
Ранее россиян лишили такой возможности из-за санкций. Под запретом оказались многие модели машин, в том числе гибридные, которые пользуются популярностью среди приморцев.
Однако азиатские машины вновь можно транспортировать в Россию напрямую. Стоит отметить, что снятие ограничений коснулись только тех авто, которые обладают низкой электромощностью, такие как, Honda Fit и Suzuki Solio
Теперь легкие гибриды от Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan и Honda станут доступнее для жителей края.
К слову, это далеко не первые шаги представителей автопромышленности из Азии по возвращению на российский рынок. Например, корейская компания SsangYong тоже планирует вернуться в РФ уже в 2025 году.