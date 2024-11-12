Американский военный Гордон Блэк покинул тюрьму в Приморском крае

Posted 12 ноября, 06:39
Published 12 ноября, 06:39
Modified 12 ноября, 06:41
Updated 12 ноября, 06:41
Этим летом в Приморском крае осудили сержанта из США, который украл деньги у жительницы Владивостока и избил ее. Более того, иностранец угрожал девушке убийством.
Американские военные предполагали, что возвращение на родину принесет немало бед Гордону Блэку. Ведь в штатах ему могут предъявить обвинения. К слову, осужденный все же покинул Приморский край. Однако перемещается мужчина сугубо по России.
По данным РИА Новости, солдата этапируют в колонию в Забайкальский край. Вероятно, ближайшее время осужденный проведет именно на востоке ДФО.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бывшая супруга заключенного высказалась о сложившейся ситуации.