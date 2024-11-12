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Posted 12 ноября, 06:39

Published 12 ноября, 06:39

Modified 12 ноября, 06:41

Updated 12 ноября, 06:41

Заключенный американец Гордон Блэк уехал из Приморья

Американский военный Гордон Блэк покинул тюрьму в Приморском крае

12 ноября 2024, 06:39
Фото: 1MI.

Заключенный американец Гордон Блэк уехал из Приморья

Сюжет
Насилие
Сержант Гордон Блэк, осужденный в Приморском крае, отправился в другой регион России. Где теперь проведет ближайшее время иностранец? — узнаете в материале.

Этим летом в Приморском крае осудили сержанта из США, который украл деньги у жительницы Владивостока и избил ее. Более того, иностранец угрожал девушке убийством.

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Американские военные предполагали, что возвращение на родину принесет немало бед Гордону Блэку. Ведь в штатах ему могут предъявить обвинения. К слову, осужденный все же покинул Приморский край. Однако перемещается мужчина сугубо по России.

По данным РИА Новости, солдата этапируют в колонию в Забайкальский край. Вероятно, ближайшее время осужденный проведет именно на востоке ДФО.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бывшая супруга заключенного высказалась о сложившейся ситуации.

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