Благодаря инициативе губернатора в Сахалинской области отремонтировано 119 подвалов

Posted 12 ноября, 06:19
Published 12 ноября, 06:19
Modified 12 ноября, 06:21
Updated 12 ноября, 06:21
Накануне глава островного региона проинспектировал ход работ в одном из домов в Южно-Сахалинске, в ходе визита Валерий Лимаренко пообщался с местными жителями. Так, на улице Пограничной, 67 работы включали выравнивание грунтового основания, укладку бетонного покрытия и установку приямков для сбора воды.
Жители дома, такие как Елена, отметили значительное улучшение состояния подвала.
«Я живу на первом этаже. И много лет подвал был моей бедой. Каждый год мы плавали. Об ароматах вообще молчу. Теперь в подвале чисто и сухо. Спасибо большое!» — поделилась жительница дома Елена.
В этом доме работы на этом не ограничиваются. Продолжается обновление фасада и входных групп, окна в подъездах меняют на пластиковые. Жильцы рассказали губернатору, что недавно у них заменили радиаторы и испортили свежий ремонт в подъездах. Валерий Лимаренко поручил заштукатурить, покрасить стены и исправить недостатки в течение двух недель.
Также глава региона сделал замечание по отмостке во дворе, которая не выполняет своих функций. Он подчеркнул, что необходимо сделать работу так, чтобы отвести воду от дома и исключить затопление подвалов во время дождей и таяния снега.
Губернатор также сообщил о планах по капитальному ремонту подвалов в течение следующих трех лет в рамках масштабной региональной программы и подвел промежуточные итоги работы правительства области в этом направлении.
«В зиму мы должны войти с чистыми и сухими подвалами. По заявкам жителей мы немедленно приводим цокольные помещения в порядок. Эта работа будет продолжаться и в последующие годы. На Сахалине и Курилах мы уже отремонтировали убитые дворы, сделали красивыми и уютными подъезды. Теперь настало время обратить внимание на подвалы. Рассчитываем охватить работами более 700 объектов», — сказал Валерий Лимаренко.
Инициированная Валерием Лимаренко большая программа положила начало масштабной работе — на сегодня в Сахалинской области привели в порядок уже 119 подвальных помещений. Это подвалы, затопленные водой или стоками, которые нуждались в срочном ремонте. В трехлетнем плане — капитальный ремонт еще 718 подвалов. Специалисты заменят ветхие внутридомовые инженерные сети, сети водоотведения, выполнят работы по гидроизоляции.
Глава области дал местной администрации ряд поручений, направленных на эффективное решение проблем с подавали в многоквартирных домах сахалинцев.
По словам вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Римши, подтопление подвалов может быть вызвано несколькими факторами, включая грунтовые воды и засоры. Специалисты разработают индивидуальные инженерные решения для каждого случая.
«Есть несколько причин подтопления цокольных помещений в многоквартирных домах. К примеру, грунтовые воды, отсутствие гидроизоляции внешнего контура подвала, а также засоры коллектора за пределами дома, внутридомовых сетей или неисправность внутренних сетей. По каждому случаю выработано свое инженерное решение», — пояснил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.
Жители могут сообщать о проблемах с подвалами через Центр управления регионом или на горячую линию министерства ЖКХ. Ремонт подвальных помещений является частью более широкой программы «Забота. Защита. Уважение», в рамках которой также были обновлены около 1000 дворов и более 7000 подъездов на Сахалине и Курилах.