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Posted 12 ноября, 06:19

Published 12 ноября, 06:19

Modified 12 ноября, 06:21

Updated 12 ноября, 06:21

Глава Сахалина запустил программу по ремонту подвалов

Благодаря инициативе губернатора в Сахалинской области отремонтировано 119 подвалов

12 ноября 2024, 06:19
Фото: sakhalin.gov.ru.

Глава Сахалина запустил программу по ремонту подвалов

Сюжет
Губернатор
В Сахалинской области завершен ремонт 119 подвальных помещений в рамках программы, инициированной губернатором Валерием Лимаренко. Программа направлена на улучшение состояния подвалов многоквартирных домов, многие из которых пострадали от затопления и других проблем.

Накануне глава островного региона проинспектировал ход работ в одном из домов в Южно-Сахалинске, в ходе визита Валерий Лимаренко пообщался с местными жителями. Так, на улице Пограничной, 67 работы включали выравнивание грунтового основания, укладку бетонного покрытия и установку приямков для сбора воды.

Фото: sakhalin.gov.ru

Жители дома, такие как Елена, отметили значительное улучшение состояния подвала.

«Я живу на первом этаже. И много лет подвал был моей бедой. Каждый год мы плавали. Об ароматах вообще молчу. Теперь в подвале чисто и сухо. Спасибо большое!» — поделилась жительница дома Елена.

В этом доме работы на этом не ограничиваются. Продолжается обновление фасада и входных групп, окна в подъездах меняют на пластиковые. Жильцы рассказали губернатору, что недавно у них заменили радиаторы и испортили свежий ремонт в подъездах. Валерий Лимаренко поручил заштукатурить, покрасить стены и исправить недостатки в течение двух недель.

Также глава региона сделал замечание по отмостке во дворе, которая не выполняет своих функций. Он подчеркнул, что необходимо сделать работу так, чтобы отвести воду от дома и исключить затопление подвалов во время дождей и таяния снега.

Фото: sakhalin.gov.ru

Губернатор также сообщил о планах по капитальному ремонту подвалов в течение следующих трех лет в рамках масштабной региональной программы и подвел промежуточные итоги работы правительства области в этом направлении.

«В зиму мы должны войти с чистыми и сухими подвалами. По заявкам жителей мы немедленно приводим цокольные помещения в порядок. Эта работа будет продолжаться и в последующие годы. На Сахалине и Курилах мы уже отремонтировали убитые дворы, сделали красивыми и уютными подъезды. Теперь настало время обратить внимание на подвалы. Рассчитываем охватить работами более 700 объектов», — сказал Валерий Лимаренко.

Инициированная Валерием Лимаренко большая программа положила начало масштабной работе — на сегодня в Сахалинской области привели в порядок уже 119 подвальных помещений. Это подвалы, затопленные водой или стоками, которые нуждались в срочном ремонте. В трехлетнем плане — капитальный ремонт еще 718 подвалов. Специалисты заменят ветхие внутридомовые инженерные сети, сети водоотведения, выполнят работы по гидроизоляции.

Фото: sakhalin.gov.ru

Глава области дал местной администрации ряд поручений, направленных на эффективное решение проблем с подавали в многоквартирных домах сахалинцев.

По словам вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Римши, подтопление подвалов может быть вызвано несколькими факторами, включая грунтовые воды и засоры. Специалисты разработают индивидуальные инженерные решения для каждого случая.

«Есть несколько причин подтопления цокольных помещений в многоквартирных домах. К примеру, грунтовые воды, отсутствие гидроизоляции внешнего контура подвала, а также засоры коллектора за пределами дома, внутридомовых сетей или неисправность внутренних сетей. По каждому случаю выработано свое инженерное решение», — пояснил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.

Жители могут сообщать о проблемах с подвалами через Центр управления регионом или на горячую линию министерства ЖКХ. Ремонт подвальных помещений является частью более широкой программы «Забота. Защита. Уважение», в рамках которой также были обновлены около 1000 дворов и более 7000 подъездов на Сахалине и Курилах.

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