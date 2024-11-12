Благодаря инициативе губернатора в Сахалинской области отремонтировано 119 подвалов

В этом доме работы на этом не ограничиваются. Продолжается обновление фасада и входных групп, окна в подъездах меняют на пластиковые. Жильцы рассказали губернатору, что недавно у них заменили радиаторы и испортили свежий ремонт в подъездах. Валерий Лимаренко поручил заштукатурить, покрасить стены и исправить недостатки в течение двух недель.