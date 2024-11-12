До Канала и Париса: маршрут автобуса 29К изменится во Владивостоке

От поселка Поспелово маршрут 29К будет заезжать на Канал, делая остановку у школы №5. Далее, следуя к бухте Воевода, он будет будет заезжать в поселок Парис. Жители поселка Парис смогут осуществить пересадку на автобусы маршрутов № 11, 15, 29, 74, 76, 77, 63, 75 на остановочном пункте «Бухта Парис». В обратном направлении с бухты Воевода автобус будет двигаться до поселка Поспелово без заезда в поселок Парис.