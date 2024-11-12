До Канала и Париса: маршрут автобуса 29К изменится во Владивостоке

Posted 11 ноября, 23:45
Published 11 ноября, 23:45
Modified 11 ноября, 23:47
Updated 11 ноября, 23:47
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: в тестовом режиме будет изменен маршрут автобуса № 29К «Воевода — Мини-ТЭЦ „Центральная“ — Поспелово», он будет продлен до поселков Канал и Парис.
Отныне жители Канала и Париса смогут на этом автобусе добраться до Университетского проспекта и там пересесть на идущий «на материк» общественный транспорт.
От поселка Поспелово маршрут 29К будет заезжать на Канал, делая остановку у школы №5. Далее, следуя к бухте Воевода, он будет будет заезжать в поселок Парис. Жители поселка Парис смогут осуществить пересадку на автобусы маршрутов № 11, 15, 29, 74, 76, 77, 63, 75 на остановочном пункте «Бухта Парис». В обратном направлении с бухты Воевода автобус будет двигаться до поселка Поспелово без заезда в поселок Парис.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой важный переезд перекроют во Владивостоке.