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Posted 12 ноября, 08:05

Published 12 ноября, 08:05

Modified 12 ноября, 08:13

Updated 12 ноября, 08:13

Специалисты-дорожники в Приморском крае разъяснили, как класть асфальт в дождь

Это нормально: приморцам пояснили, почему можно укладывать асфальт в дождь и снег

12 ноября 2024, 08:05
Фото: vostokmedia.com.

Специалисты-дорожники в Приморском крае разъяснили, как класть асфальт в дождь

Сюжет
Ремонт дорог
На улице капает лёгкий дождик или даже снежок порошит — не самая подходящая погода для ремонта дорог, на первый взгляд. Но только на первый. Укладка асфальта в снег или дождь вполне допустима. Нужно только соблюдать регламент.
— С 2020 года — согласно рекомендациям Росавтодора (а также согласно ГОСТу) — допускается производство работ по укладке асфальтобетонной смеси в слабый снег, мелкий дождь и при отрицательных температурах до минус 10 градусов по Цельсию, — рассказал директор управления автомобильных дорог Приморского края Дмитрий Мартынюк.

Также он пояснил, что проведение подобных работ разрешается только в том случае, если соблюдается ряд важных условий.

Первое. Подрядчик, планирующий производить работы при отрицательных температурах в снег или в дождь, обязан разработать и утвердить технологический регламент и рецепт на асфальтобетонную смесь с применением специализированных энергосберегающих добавок, которые обеспечивают удобную укладываемость и уплотнение смеси при пониженных температурах, сохраняя ее физико-механические свойства.

Второе — все применяемые добавки должны иметь сертификаты.

Третье. Очень важно соблюдать требования по приготовлению смеси на асфальтобетонном заводе, а главное — по её доставке к месту работ. Дмитрий Мартынюк пояснил, что самосвалы, которые везут асфальт от завода до нужной точки, в снег, дождь или заморозках до -10 градусов, должны иметь подогреваемые кузова.

Также важно, чтобы смесь в кузовах была укрыта пологом.

Видео: Пресс-служба правительства Приморского края.

— Повторю, мы следим за соблюдением всех требований, предъявляемых к производству работ по укладке асфальтобетонной смеси в неблагоприятных погодных условиях, — подчеркнул Дмитрий Мартынюк.

Так что если вы увидите, как в снежок рабочие кладут асфальт, не хватайтесь за сердце или за смартфон, чтобы записать «вопиющее нарушение». Всё в порядке. Технологии не стоят на месте.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда завершится ремонт улиц Сафонова, Никифорова и Героев Хасана во Владивостоке.

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#Новости#Видео#Владивосток#Ремонт дорог#Приморский край#Асфальтирование#Асфальт
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